Главный тренер сборной Польши: убеждены, что победим Колумбию

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился ожиданиями от матча чемпионата мира с Колумбией, передает корреспондент- Окончательное решение по составу будет принято сегодня вечером, можно сказать, что Кмиль Глик набрал форму. Подчеркну, что мы с большим уважением относимся к Колумбии - у нее прекрасные игроки и замечательный тренер, команда подкована тактически и технически. Мы ожидаем сложный и интенсивный матч, готовы к этой интересной игре. Мы убеждены в том, что победим.- Я не хочу классифицировать матча на легкие или сложные, каждый матч важен. Не думаю, что это самый сложный матч, каждая игра отличается от предыдущей, мы делаем все от себя зависящее, так получилось, что в первом туре мы проиграли, но это не трагедия, это стало результатом различных сложных факторов. После таких матчей возникают большие надежды болельщиков на оставшийся турнир и большое разочарование игроков после первой игры. Завтра мы хотим сыграть на другом уровне.Они играли шесть лет в этом составе, Пекерман - прекрасный тренер, эта команда крайне опасна на поле. Но нужно отходить от своей игры, это самый главный фактор в нашей стратегии, мы будем играть в творческий футбол. Психологическое отношение к этому матчу сыграет важную роль, у нас произошли положительные перемены. За последние несколько лет у нас был позитивный опыт в отношении сложных матчей, мы должны воспользоваться этим шансом, наш командный дух очень высок. Мы завтра докажем не словом, а делом.