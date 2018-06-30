Главный тренер сборной Польши: убеждены, что победим Колумбию

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|A1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|A2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|A3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|A4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|B1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|B3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|B4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|C1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|C2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|C3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|C4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|D1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|D2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|D3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|D4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|E1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|E2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|E3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|E4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|F1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|F3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|F4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|G1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|G2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|G3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|G4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|H1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|H3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|H4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Главный тренер сборной Польши: убеждены, что победим Колумбию
Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился ожиданиями от матча чемпионата мира с Колумбией, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Результат первого матча удивил и Колумбию, и Польшу. В каком состоянии подходите?
- Окончательное решение по составу будет принято сегодня вечером, можно сказать, что Кмиль Глик набрал форму. Подчеркну, что мы с большим уважением относимся к Колумбии - у нее прекрасные игроки и замечательный тренер, команда подкована тактически и технически. Мы ожидаем сложный и интенсивный матч, готовы к этой интересной игре. Мы убеждены в том, что победим.
- Завтра будет самый сложный матч для вас в составе сборной Польши?
- Я не хочу классифицировать матча на легкие или сложные, каждый матч важен. Не думаю, что это самый сложный матч, каждая игра отличается от предыдущей, мы делаем все от себя зависящее, так получилось, что в первом туре мы проиграли, но это не трагедия, это стало результатом различных сложных факторов. После таких матчей возникают большие надежды болельщиков на оставшийся турнир и большое разочарование игроков после первой игры. Завтра мы хотим сыграть на другом уровне.
- Как вы можете охарактеризовать своего соперника?
Они играли шесть лет в этом составе, Пекерман - прекрасный тренер, эта команда крайне опасна на поле. Но нужно отходить от своей игры, это самый главный фактор в нашей стратегии, мы будем играть в творческий футбол. Психологическое отношение к этому матчу сыграет важную роль, у нас произошли положительные перемены. За последние несколько лет у нас был позитивный опыт в отношении сложных матчей, мы должны воспользоваться этим шансом, наш командный дух очень высок. Мы завтра докажем не словом, а делом.
- Результат первого матча удивил и Колумбию, и Польшу. В каком состоянии подходите?
- Окончательное решение по составу будет принято сегодня вечером, можно сказать, что Кмиль Глик набрал форму. Подчеркну, что мы с большим уважением относимся к Колумбии - у нее прекрасные игроки и замечательный тренер, команда подкована тактически и технически. Мы ожидаем сложный и интенсивный матч, готовы к этой интересной игре. Мы убеждены в том, что победим.
- Завтра будет самый сложный матч для вас в составе сборной Польши?
- Я не хочу классифицировать матча на легкие или сложные, каждый матч важен. Не думаю, что это самый сложный матч, каждая игра отличается от предыдущей, мы делаем все от себя зависящее, так получилось, что в первом туре мы проиграли, но это не трагедия, это стало результатом различных сложных факторов. После таких матчей возникают большие надежды болельщиков на оставшийся турнир и большое разочарование игроков после первой игры. Завтра мы хотим сыграть на другом уровне.
- Как вы можете охарактеризовать своего соперника?
Они играли шесть лет в этом составе, Пекерман - прекрасный тренер, эта команда крайне опасна на поле. Но нужно отходить от своей игры, это самый главный фактор в нашей стратегии, мы будем играть в творческий футбол. Психологическое отношение к этому матчу сыграет важную роль, у нас произошли положительные перемены. За последние несколько лет у нас был позитивный опыт в отношении сложных матчей, мы должны воспользоваться этим шансом, наш командный дух очень высок. Мы завтра докажем не словом, а делом.
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