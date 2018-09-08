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"Армавир" и "Шинник" сыграли вничью

"Армавир" сыграл вничью с "Шинником" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (0:0).

ФНЛ

10 тур

"Армавир" – "Шинник" 0:0

"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Концедалов, Лусикян, Безлихотнов (Падерин, 68), Поляков, Гурфов, Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 72)

"Шинник": Яшин, Цховребов, Самошников, Магадиев, Первушин (Покидышев, 46), Кожемякин, Камилов (Нарылков, 68), Самойлов, Низамутдинов, Гелоян (Деобальд, 75), Самодин (Булия, 62)

Предупреждения: Лусикян, 30, Первушин, 33, Самодин, 35, Клопков, 57, Камилов, 58, Гелоян, 71
Теги: Армавир Шинник
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