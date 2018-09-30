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"Луч" и "Томь" забили по два гола

ФНЛ

14 тур

"Луч" – "Томь" 2:2

Голы: Шумских, 8, Казаев, 56, Носов, 81, Больевич, 89

"Луч": Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев (Больевич, 46), Степанец, Павленко (Визнович, 46), Замалиев (Машнёв, 61), Дзахов, Носов, Голышев (Прокофьев, 35), Часовских

"Томь": Мелихов, Шумских, Тихий, Клещенко, Тен, Кухарчук (Лисинков, 82), Ставпец (Сасин, 78), Шалаев, Калинский (Фомин, 66), Казаев, Кузьмичёв (Тлупов, 65)

Предупреждения: Кухарчук, 17, Шумских, 21, Царикаев, 43, Больевич, 57, Дзахов, 65
Теги: Луч Томь
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