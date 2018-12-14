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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Балтика" рассматривает Сергея Игнашевича в качестве кандидата на пост главного тренера
Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал обращение клуба в соцсетях к бывшему футболисту сборной России Сергею Игнашевичу, в настоящий момент возглавляющему молодёжную команду ЦСКА.
Напомним, ранее клуб опубликовал видеоролик, на котором экс-защитник рассказывает о намерении получить тренерскую лицензию в декабре, и сопроводил его подписью "Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию?".
"Сергей Игнашевич - один из кандидатов на пост главного тренера "Балтики". Мы обозначили к нему свой интерес, спросили его — готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьёз.
Сергей Николаевич - один из самых перспективных российских тренеров. Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока всё ещё технически наш главный тренер", — сказал Качукаев.
"Чемпионат"
Напомним, ранее клуб опубликовал видеоролик, на котором экс-защитник рассказывает о намерении получить тренерскую лицензию в декабре, и сопроводил его подписью "Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию?".
"Сергей Игнашевич - один из кандидатов на пост главного тренера "Балтики". Мы обозначили к нему свой интерес, спросили его — готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьёз.
Сергей Николаевич - один из самых перспективных российских тренеров. Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока всё ещё технически наш главный тренер", — сказал Качукаев.
"Чемпионат"
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