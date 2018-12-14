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"Балтика" рассматривает Сергея Игнашевича в качестве кандидата на пост главного тренера

Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал обращение клуба в соцсетях к бывшему футболисту сборной России Сергею Игнашевичу, в настоящий момент возглавляющему молодёжную команду ЦСКА.

Напомним, ранее клуб опубликовал видеоролик, на котором экс-защитник рассказывает о намерении получить тренерскую лицензию в декабре, и сопроводил его подписью "Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию?".

"Сергей Игнашевич - один из кандидатов на пост главного тренера "Балтики". Мы обозначили к нему свой интерес, спросили его — готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьёз.

Сергей Николаевич - один из самых перспективных российских тренеров. Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока всё ещё технически наш главный тренер", — сказал Качукаев.

"Чемпионат"
Теги: Балтика Игнашевич
Сегодня, 15:30
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#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 16:27)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сергей Николаевич - один из самых перспективных российских тренеров.
Это как они определили, на глаз или какая методика есть? Может братья Березуцкие вдвоем круче Игнашевича. Да и всегда заболтать смогут если не прокатит). У нас столько перспективных тренеров, не успеют кроссовки повесить на гвоздь, а уже "перспективный"
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 16:08)
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Болеет за:
«Зенит»
А Игнаш точно лучше Ледяхова?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:38)
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Болеет за:
«Спартак»
дебилы, ...(С)


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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