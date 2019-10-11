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Канте вновь получил травму

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте должен был выйти в стартовом составе сборной Франции в матче отборочного турнира Евро-2020 против Исландии (1:0), однако 28-летний хавбек в итоге так и не появился на поле.

Вместо него матч с исландцами с первых минут начал полузащитник Мусса Сиссоко.

Канте получил повреждение во время предматчевой разминки. Предположительно, у хавбека травма задней поверхности бедра. Насколько серьезно повреждение футболиста — пока не сообщается.

Стоит отметить, что за свою карьеру Канте зарекомендовал себя как футболист с крепким здоровьем: он пропустил лишь 12 матчей АПЛ с сезона 2012/13 по кампанию 2018/19, однако в текущем сезоне француз уже успел получить несколько травм, восстановившись после последней из них лишь на прошлой неделе.

Sport24


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Теги: Канте Челси Сборная Франции Чемпионат Европы
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