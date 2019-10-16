Белотти: вся сборная Италии на 100% поддерживает Манчини

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти прокомментировал победу над Лихтенштейном (5:0) в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Белотти в этой встрече отметился дублем."Я очень доволен, особенно выступлением команды. Мы старались делать то, о чем нас просил тренер. Во втором тайме сборная Италии играла лучше, и это было очевидно.Сборная Италии играла с правильным менталитетом. Вся команда на 100% поддерживает тренера. Мы все хотим реабилитироваться за то, что произошло два года назад, когда Италия не попала на чемпионат мира", — сказал Белотти.Сборная Италии после 8 туров набрала 24 очка и лидирует в группе J.