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Жемалетдинов: постараюсь оправдать свое приглашение в сборную

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал об ожиданиях от выступления за сборную России, а также вспомнил домашнее поражение от "Ювентуса" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Жемалетдинов был вызван на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

— С учетом того, что вы один из тех, кто презентует форму сборной России к Евро-2020, испытываете большие надежды попасть в заявку на турнир?

— В принципе, это просто презентация формы. Все определяется тем, как ты тренируешься и играешь за клуб. От этого зависит, вызовут тебя в сборную или нет.

— С чем можете связать свой персональный рост в конце прошлого и в нынешнем сезоне?

— Появилась регулярная игровая практика — это, наверное, самое важное. С ней пришла уверенность в себе, с чем и связываю небольшой рост в своей игре.

— Вас впервые вызвали в национальную команду еще на прошлый сбор, но тогда из-за травмы вы не смогли приехать. Переживали, что упустили шанс показать себя?

— В тот момент я очень расстроился из-за травмы. В октябре впервые в своей карьере получил вызов в национальную команду, а в итоге в такой неподходящий момент получил повреждение. Еще и в игре Лиги чемпионов. Такая нелепая травма. Надеюсь, в этот раз удастся оправдать свое приглашение в сборную.

— На этой неделе "Локомотив" провел очень яркий матч против "Ювентуса" в Лиге чемпионов, но все-таки проиграл (1:2). Какие эмоции остались после этой встречи?

— На самом деле остался неприятный осадок от поражения от "Ювентуса". Должны были хотя бы вничью сыграть, могли и побеждать. Поэтому очень обидно именно за исход встречи, других слов нет, — цитируют футболиста "Известия".


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Теги: Жемалетдинов Сборная России Чемпионат Европы
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