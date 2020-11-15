Встреча завершилась минимальным поражением российской команды со счетом 2:3.
"Думаю, что и в игре с Молдовой, и сегодня мы видели, что он повзрослел. Другое дело, теперь надо показывать свои лидерские качества и, как мы говорим, ставить точки. То есть забивать голы и делать голевые передачи", - сказал Черчесов.
Сборная России занимает первое место в группе, которое может потерять в случае победы Венгрии в сегодняшнем матче против Сербии.
В заключительном матче Лиги Наций команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября.
Источник: Sport24
Черчесов: Алексею Миранчуку теперь надо показывать свои лидерские качества
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в матче Лиги Наций с Турцией.
Фото: КП / Алиса Титко
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