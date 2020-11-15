Черчесов: Алексею Миранчуку теперь надо показывать свои лидерские качества

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в матче Лиги Наций с Турцией.
Фото: КП / Алиса Титко
Встреча завершилась минимальным поражением российской команды со счетом 2:3.

"Думаю, что и в игре с Молдовой, и сегодня мы видели, что он повзрослел. Другое дело, теперь надо показывать свои лидерские качества и, как мы говорим, ставить точки. То есть забивать голы и делать голевые передачи", - сказал Черчесов.

Сборная России занимает первое место в группе, которое может потерять в случае победы Венгрии в сегодняшнем матче против Сербии.

В заключительном матче Лиги Наций команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября.

Источник: Sport24

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Теги: Лига Наций Черчесов Сборная России Миранчук Ал Сборная Турции
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