Лига наций 2020 – это не только 0:5 России от Сербии. Итоги группового этапа турнира

Лига A
Группа1
Еще после четвертого тура этот квартет возглавляла сборная Польши, но два поражения на финише от прямых конкурентов из Италии и Нидерландов отбросили поляков далеко на третье место. В результате определяющей оказалась встреча аж второго тура, в которой «скуадра адзурра» победила «оранжевых» на выезде 1:0. Италия – первая, единственный претендент на вылет Босния предсказуемо заняла последнее место.
Группа 2
Лидер мирового рейтинга ФИФА Бельгия в двух завершающих домашних матчах последовательно «отцепила» попытавшихся было с ней побороться Англию и Данию. Исландия провалила второй розыгрыш Лиги наций подряд: +0=0–6, и хорошо еще, что только 3:17 (история Лиги чемпионов, например, знает подобные результаты и похуже).
Группа 3
Сборные Франции (действующие чемпионы мира) и Португалии (действующие чемпионы Европы и победители первого розыгрыша Лиги наций) с самого старта обозначили свои претензии на победу в группе, оставив остальных конкурентов далеко позади. Решающей в их споре стала очная встреча в пятом туре – французы победили в гостях 1:0 и гарантировали себе выход в полуфинал, огорчив Криштиану Роналду.
Хорватия и Швеция обменялись между собой победами со счетом 2:1 и лишь по разнице мячей в последнем туре выяснили, что в Лигу B вернутся скандинавы.
Группа 4
Борьбу за выход в полуфинал вели Германия и Испания. Исход ее определился в последнем туре, и более чем убедительно – «ла фурия роха» разнесла «бундестим» в щепки со счетом 6:0, что стало самым крупным поражением немцев в официальных матчах за всю историю.
Украина и Швейцария так и не смогли выявить в очной дуэли, кто из них отправится дивизионом ниже – матч был отменен из-за вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко. Если не удастся решить вопрос о переигровке, украинцев ждет техническое поражение – и в этом варианте развития событий именно они покинут элитную Лигу A.
Итоги дивизиона: в «финал четырех» вышли Италия, Бельгия, Франция и Испания – а это значит, что у Лиги наций будет новый победитель. На понижение отправились Босния, Исландия и Швеция, компанию которым, по всей видимости, составит Украина. Но пока еще теоретически может оказаться, что и Швейцария.
Лига B
Группа 1
Власти Норвегии, по сути, взяли самоотвод от борьбы за лидерство в последних турах, посадив всю команду на карантин из-за единственного случая коронавируса в составе, и позволили Австрии спокойно выиграть группу. Северная Ирландия провалила очередной турнир – а ведь, казалось бы, совсем недавно по Франции толпами разъезжали счастливые болельщики в зеленом, распевавшие «Will Grigg’s on fire». И всего-то 4 года назад.
Группа 2
Чехия совершила малоправдоподобное – с избытком отыграла 4-очковое отставание от Шотландии за два тура до финиша. Причем благодарить ей за это нужно в первую очередь сборные Словакии и Израиля, которые нанесли праздновавшим выход на Евро-2020 через стыки горцам два ноябрьских поражения – сами-то чехи проиграли им обе очные встречи. Словакам, впрочем, победа над Шотландией выжить в группе не помогла – и временно воссоединившаяся было в Лиге B Чехословакия разбежалась своими составными частями по совершенно разным и далеко отстоящим друг от друга дивизионам.
Группа 3
Самая болезненная для нас группа, которая весь турнир была под пристальным вниманием. «Красная машина» сборной России, хорошо оттолкнувшаяся со старта, проехала по инерции сколько смогла и заглохла на еще октябрьских 8 очках. Венгрия выиграла в ноябре столько позитивного, что едва бы унести – тут и путевка на Евро-2020, и билет в Лигу A на будущий розыгрыш, и запись в страховочную очередь за путевкой в стыки ЧМ-2022 для проваливших отбор, которая так не помешала бы на всякий случай нам самим. В общем, только что во вторую корзину «посева» не пробилась.
Турция, которая могла по итогам финишного тура оказаться на абсолютно любой строчке в таблице группы, в результате своего поражения от Венгрии в Будапеште и нашего не будем говорить чего в Белграде сползла на самое последнее место. И лучший польский судья Марчиняк не помог.
Группа 4
На первый взгляд может показаться, что Уэльс уверенно выиграл группу в одну калитку – 16 очков, кроме него, во всей Лиге наций смогла набрать одна только Франция. Но на деле на первое место до последнего претендовала и Финляндия, вопрос решил только очный финишный матч в Кардиффе. Защитник гостей Уронен, видимо, при подготовке к игре прочитал неправильный перевод истории Вадима Евсеева, потому что вместо «какое-нибудь финское ругательство вам, а не Лига A» по отношению к сопернику послал к черту весь футбол вообще уже на 12 минуте, схватив прямую красную карточку. В такой благоприятной ситуации валлийцы, разумеется, не отдали игру, спокойно победив 3:1.
Ирландия и Болгария, похоже, дали зарок в этой Лиге наций не выигрывать – что с успехом и исполнили. И поскольку в последнем туре прилетевшим в Дублин болгарам для спасения необходима была победа, а матч мог закончиться исключительно вничью, они и ухнули в Лигу С.
Итоги дивизиона: Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс отправились на повышение в Лигу A, Северная Ирландия, Словакия, Турция и Болгария вылетели в Лигу C.
Лига C
Беларусь/Белоруссия (нужное подчеркнуть) не смогла воспользоваться шансом на повышение, проиграв решающий матч Албании 2:3. А вот Армения – смогла (1:0 с Северной Македонией), и теперь сыграет в одной Лиге B со сборной России. Не исключено, что и в одной группе.
Среди попавших в плей-аут (в Лигу D выбывает всего 2 сборные при 4 исходных кандидатах) сразу 3 представителя Ближнего Зарубежья – Эстония, Казахстан и наш лучший друг Молдавия.
Итоги дивизиона: в Лигу B переходят Черногория, Армения, Словения и Албания. В двухматчевых стыках за невыбывание в Лигу D в марте 2021 года сыграют Казахстан против Молдавии и Кипр против Эстонии.
Лига D
В битвах «младшеньких» билеты в Лигу C завоевали прошедшие свои группы без поражений Фарерские острова и Гибралтар. Ну а вылетать здесь уже попросту некуда.
Однако самым главным победителем Лиги D всё же стоит, пожалуй, считать сборную Сан-Марино. Страна-крошка с самого-самого дна рейтинга ФИФА в этом розыгрыше установила невероятное для себя достижение – впервые в истории не проиграла в двух официальных матчах подряд (конечно же, это были ничьи 0:0). После исторического матча с Гибралтаром игроки Сан-Марино плакали от счастья на интервью, посвящая такую победную для себя ничью своей стране, женам, друзьям и товарищам. Ну и что из того, что у них всего 2 очка в 4 матчах, 0 забитых голов и последнее место в группе? Иногда победа может быть и такой.
Фото: УЕФА, flashscore.ru