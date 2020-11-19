Кто станет победителем "финала четырех" Лиги наций?

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Лига наций 2020 – это не только 0:5 России от Сербии. Итоги группового этапа турнира

18 ноября завершился розыгрыш Лиги наций 2020 года в группах. «Финал четырех» и плей-аут за выбывание в Лигу D состоятся в следующем году.