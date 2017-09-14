УЕФА может продлить срок дисквалификации наставника "Севильи"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении наставника испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо, который был удален за неспортивное поведение во время матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", сообщает официальный сайт организации.Наставник наказан дисквалификацией на один матч, но контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА может продлить ее.Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит поведение фанатов время матча Лиги чемпионов с "Марибором".