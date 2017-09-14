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УЕФА может продлить срок дисквалификации наставника "Севильи"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении наставника испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо, который был удален за неспортивное поведение во время матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", сообщает официальный сайт организации.

Наставник наказан дисквалификацией на один матч, но контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА может продлить ее.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит поведение фанатов время матча Лиги чемпионов с "Марибором".

"Газета.ру"
Теги: Севилья
Вчера, 23:15
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