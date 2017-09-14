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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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УЕФА может продлить срок дисквалификации наставника "Севильи"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении наставника испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо, который был удален за неспортивное поведение во время матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", сообщает официальный сайт организации.
Наставник наказан дисквалификацией на один матч, но контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА может продлить ее.
Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит поведение фанатов время матча Лиги чемпионов с "Марибором".
"Газета.ру"
Наставник наказан дисквалификацией на один матч, но контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА может продлить ее.
Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит поведение фанатов время матча Лиги чемпионов с "Марибором".
"Газета.ру"
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