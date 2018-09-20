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Сборная России поздравила Чалова c первым голом в Лиге чемпионов

Пресс-служба сборной России поздравила нападающего ЦСКА Федора Чалова с первых голом в Лиге чемпионов. 20-летний форвард отличился в матче с "Викторией".

"Поздравляем Федора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, а ЦСКА - с невероятным камбэком и первым завоеванным очком в текущем розыгрыше", - говорится в сообщении.

Матч с чешской командой стал десятым в Лиге чемпионов для Чалова. Футболист в последних 5-ти матчах забил 7 голов.

Теги: Сборная России Чалов ЦСКА Виктория П
Сегодня, 02:47
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