Хосеп Гвардиола: игроки "Манчестер Сити" не должны извиняться за поражение от "Лиона"

Наставник английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнее поражение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов от французского "Лиона" со счетом 1:2."Я не считаю, что физическое состояние футболистов может быть оправданием. Считаю, что психологическое состояние контролирует все, что вы делаете на поле. Это касается игры с мячом и без него, а также защиты. Наши футболисты еще молоды. Они тренируются каждый день, а мы заботимся о них.Лига чемпионов — это не Премьер-лига, где у вас есть другие матчи. В этом турнире каждая игра похожа на финал. Групповая стадия очень короткая, здесь достаточно одной или двух ошибок, чтобы вылететь. Но у нас все еще есть пять матчей. Постараемся хорошо подготовиться к следующей игре.Не считаю, что игроки должны извиняться за поражение от «Лиона». Они бежали, сражались и старались перевернуть ход матча, но соперник наказал нас за большое количество ошибок. Им не нужно извиняться, они старались изо всех сил", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.