Лионель Месси забивал всем английским командам, с которыми играл в Лиге чемпионов

"Барселона" обыграла "Ливерпуль" (3:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.Футболист забивал всем английским командам, с которыми он играл в Лиге чемпионов. После сегодняшнего матча в его активе 26 голов в 33 матчах с английским командами.Сегодня Месси впервые забил в ворота "Ливерпуля". "Арсеналу" он забил девять мячей, шесть - "Манчестер Сити", четыре - "Манчестер Юнайтед", три - "Челси" и еще два "Тоттенхэму".