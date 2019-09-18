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Дмитрий Баринов: козырь Палыча? Вчера мы сидели на теории 1 час 15 минут

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Байером" в Лиге чемпионов.

"Какая была установка тренера? Я вам расскажу про козырь Палыча. Мы вчера на теории сидели 1 час 15 минут. Мы смотрели два тайма с "Хоффенхаймом" и "Боруссией". Разобрали игру каждого футболиста. Мы знали, что они контролируют игру, поэтому мы ждали ошибку. Пару раз мы напрягали соперника, и они ошибались на своей половине поля", - сказал Баринов.


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Теги: Баринов Семин Локомотив
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