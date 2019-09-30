На три домашних матча "Локомотива" в Лиге чемпионов уже проданы все билеты

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико", который состоится сегодня, 1 октября.

Фото: ФК "Локомотив"