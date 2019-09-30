"Чем больше интриги в чемпионате, тем сильнее становятся наши клубы и тем легче нам играть на европейской арене. А победа над "Зенитом" придаст нам заряд позитивных эмоций — это всегда играет больше в плюс, чем в минус. В том числе и с точки зрения веры в свои силы.
Какие ожидания от "Атлетико", вспоминая прошлую встречу? Мы тоже растём и опыта набираемся. В игре с "Зенитом" ребята показали, что у них есть стержень и они способны играть все 90 минут. Главное сейчас — восстановиться и удержать этот эмоциональный заряд до матча с "Атлетико".
На три домашних матча в ЛЧ уже проданы все билеты. То есть играть с "Атлетико" и "Ювентусом" мы будем при полных трибунах", — приводят слова Мещерякова "Известия".
На три домашних матча "Локомотива" в Лиге чемпионов уже проданы все билеты
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико", который состоится сегодня, 1 октября.
Фото: ФК "Локомотив"
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