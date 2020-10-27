- Ничего хорошего от матча с "Баварией" ждать не приходится - тем более после такого поражения от "Ротора". Вряд ли получится справиться с таким грандом. Думаю, "Локомотив" потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют, - передают слова Наумова "Известия".
"Локомотив" встретится с мюнхенской "Баварией" в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 октября в Москве на "РЖД Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. После первого тура "Бавария" с 3 очками является лидером группы, "Локомотив" и "Зальцбург", набравшие по 1 очку, делят второе место. На четвертой строчке находится мадридский "Атлетико", уступивший мюнхенцам в стартовом матче со счетом 0:4. "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов.
Экс-президент "Локо" Наумов - о матче с "Баварией" в ЛЧ: вряд ли получится справиться с таким грандом
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о предстоящей встрече "железнодорожников" с "Баварией" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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