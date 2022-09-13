– Без еврокубков очень сложно. Нет Европы, нет игр. Сейчас придумали Кубок, чтобы больше игр было. На мой взгляд, это правильно, чтобы хотя бы здесь играли. Надеюсь, что в скорейшее время позволят вернуться на европейскую арену. Спорт это спорт, не должно быть политики. Спорт должен объединять людей, – приводит слова Рахимича "Чемпионат".
Элвер Рахимич выступал за московский ЦСКА с июля 2001 года по июль 2014 года. В ЦСКА он перешёл из "Анжи", за который отыграл полтора года. Армейский клуб стал его последним местом в качестве игрока. У боснийского полузащитника за всю карьеру накопилось 284 матча в российском чемпионате, 44 в Кубке и 40 в Первой лиге. Сборная России по футболу недавно объявила о ноябрьском товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины.
Рахимич: спорт должен объединять людей. Надеюсь, в скорое время России позволят вернуться на европейскую арену
Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич выразил надежду, что российские клубы как можно скорее вновь получат право играть в еврокубках.
Фото: Чемпионат.com