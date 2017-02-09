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Дмитрий Селюк: Адриано приехал в "Спартак" из-за денег, а не из-за футбола

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию издания TopLegal о том, что форвард "Спартака" Луис Адриано будет получать 3 млн евро в год.

"Я понимаю, когда вкладываются деньги, клубы инвестируют в молодых, но средства, потраченные на Луиса Адриано, — деньги на ветер. И неважно, что он забьет в "Спартаке" три или пять мячей — это не играет роли. Просто уже через год-два он снова уедет, заработав шесть миллионов на зарплате, — это деньги в помойку. У него ж нет мотивации, к тому же Адриано будет еще, наверное, следить за другими предложениями, вдруг где-то получится ухватить больше. Ясно, что он приехал в "Спартак" из-за денег, а не из-за футбола", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
Теги: Селюк Адриано Спартак
Сегодня, 21:09
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44
(13)
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№44 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:46) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
А к индейцам как относиться?

индейцы - герои! один только Гойко Митич чего стоит!
в детстве все играли в индейцев....в негров не играли.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№43 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Lord_Vik
Иванович в Зенит из расстральных колонн приехал

не...просто негров не любит

А к индейцам как относиться?
Регистрация: 3.11.2016
№42 Написал: papapa (Сегодня, 22:42) #
  • -3
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online

Цитата: Lord_Vik
Иванович в Зенит из расстральных колонн приехал. Инфа 146%

За наши колонны и соборы миллионы людей отдавали и готовы отдать жизнь - это вам не свинарник неизвестно где и кем
Регистрация: 2.02.2017
№41 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:40) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Иванович в Зенит из расстральных колонн приехал

не...просто негров не любит


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№40 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 22:39) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк-Пи*дюк считай свои деньги!!!
Регистрация: 21.05.2011
№39 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Ну и сволочь Селюк этот angry так обгадить красно-белую мечту детства угнетённого негра. Поставить знак равенства между свиноромбом и (тьфу!) каким то ничтожным баблом

Иванович в Зенит из расстральных колонн приехал. Инфа 146%
Регистрация: 22.09.2007
№38 Написал: perekos Самара (Сегодня, 22:35) #
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колумб недоделанный)
любой едет в рашку из-за бабла-гарсии шницели конечно приехали карьерного роста ради)


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№37 Написал: papapa (Сегодня, 22:35) #
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online

Цитата: Volodia379
наши что за спасибо бегают из клуба в клуб!

С нашими сложнее - для наших возможность выиграть местный трофей - единственный шанс в жизни
Не спортсмену трудно понять, что второе место - это не победа
Регистрация: 2.02.2017
№36 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: papapa
Отец российской логики !!

В общем-то, да. По Селюку Адриано намерен забить 3-5 мячей за 2 сезона, отхватить 6млн. и уехать на большую зарплату.
Регистрация: 12.11.2007
№35 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (2)
online

А наши что за спасибо бегают из клуба в клуб! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№34 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:27) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и сволочь Селюк этот angry так обгадить красно-белую мечту детства угнетённого негра. Поставить знак равенства между свиноромбом и (тьфу!) каким то ничтожным баблом


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№33 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: valerman40
Сам Селюк все делает исключительно из любви к футболу?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№32 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sergeevich
Вот только с спортивной точки зрения в Милане явно больше шансов что-то серьезное выиграть.

Вот только мозга у тебя нет. Милан на восьмом месте, а Спартак на первом.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№31 Написал: coban сегодня (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Вот только с спортивной точки зрения в Милане явно больше шансов что-то серьезное выиграть.

Ага!Ага! (Что интересно, если не секрет?)) (ты точно что то знаешь..))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№30 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Дурак Селюк. Адриано в Милане 6,5 получал.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№29 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да счас 110% игроков играют за деньги а не за любовь к футболу,ведь всем зп платят,и все хотят заработать побольше.Ведь они ПРОФЕССИОНАЛЫ.А за любовь к футболу играют ЛЮБИТЕЛИ,такие как я что 3 раза в неделю сами снимают зал,приглашают за свои бабки судей.А вот из за чего работают агенты...наверно из за альтруизма.

Цитата: Sergeevich
Спорный вопрос.
Но хрюшки конечно его защищают) Ведь он с детства за Спартак, вот и перешел.


Вот только с спортивной точки зрения в Милане явно больше шансов что-то серьезное выиграть.

А Иванович в Челси.
Регистрация: 3.11.2016
№28 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:07) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Нет, он приехал за приключениями.

пс: ...лелея надежду, что выиграет золотые медали ЧР, давно прозванный свиньями говночемпионатом. Но если всё же случится катаклизм, то наш славный говночемп сразу превратиться в их глазах в самый честный и достойный.

молодец,соломку подстелил зениту,но не поможет,Спартак вас на этой же соломке поимеет))
Регистрация: 1.02.2017
№27 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:07) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Сам Селюк все делает исключительно из любви к футболу?
Регистрация: 2.08.2010
№26 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк - индюк.
Регистрация: 11.06.2016
№25 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
а как же твои базары что Траоре перейдет в топ клуб?ты балабол Селюк)))Что касаемо Адриано он перешел прежде всего доказать самому себе и Милану что он чего то стоит,но разумеется не за фантики или за еду как в цска
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один смешной дурак со смешной фамилией прописался..
В светёлке за шторкой портрет Себастьяна Перейры.. и профиль Траоре на левой груди..
Цитата: achill
Как и все легионеры. Чего чушь-то пороть?


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№23 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Реал»
Спорный вопрос.
Но хрюшки конечно его защищают) Ведь он с детства за Спартак, вот и перешел.


Вот только с спортивной точки зрения в Милане явно больше шансов что-то серьезное выиграть.
Регистрация: 26.09.2015
№22 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше...
Регистрация: 21.12.2010
№21 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (14)

скока лет твоей черной траоре и что ты там вякаешь клубы инвестируют в молодых а на этого деньги на ветер НЕ ТВОИ БАБКИ И ИДИ ТЫ НА К.. и не тебе знать зачем он приехал
Регистрация: 6.02.2017
№20 Написал: vlees (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
а 10 лямов которые бомжи выкинут на 33 летнего защитника деньги не в помойку,ведь надо было купить молодого 20 летнего защитника,лол
Регистрация: 12.01.2017
№19 Написал: mustang (Сегодня, 21:37) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
можно подумать в другие клубы переходят из за любви к футболу
Регистрация: 23.12.2015
№18 Написал: Канада (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
давно прозванный говночемпионатом.
Только с того момента,примерно года с 2007,когда появилась параша со стрелкой.
Регистрация: 6.12.2016
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:32) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то последнее время много СЕЛЮКОВолюбов развелось, минусов что-то много.
Регистрация: 20.03.2014
№16 Написал: Бриг (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
"А я еду, а еду за туманы, а за деньгами едут только дураки"... smirk Как будто те игроки которых представляет Селюк, идут в другие клубы ради романтики..и играть абсолютно только за еду и крышу над головой...
Регистрация: 21.11.2016
№15 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 21:31) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Можно подумать, что этот Селюк заботится об интересах Спартака, а не о своих доходах!
Видно, его и на порог к себе Спартак не пускает, вот он и исходит на экскременты.
Регистрация: 30.11.2013
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