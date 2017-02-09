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Дмитрий Селюк: Адриано приехал в "Спартак" из-за денег, а не из-за футбола
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию издания TopLegal о том, что форвард "Спартака" Луис Адриано будет получать 3 млн евро в год.
"Я понимаю, когда вкладываются деньги, клубы инвестируют в молодых, но средства, потраченные на Луиса Адриано, — деньги на ветер. И неважно, что он забьет в "Спартаке" три или пять мячей — это не играет роли. Просто уже через год-два он снова уедет, заработав шесть миллионов на зарплате, — это деньги в помойку. У него ж нет мотивации, к тому же Адриано будет еще, наверное, следить за другими предложениями, вдруг где-то получится ухватить больше. Ясно, что он приехал в "Спартак" из-за денег, а не из-за футбола", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
"Я понимаю, когда вкладываются деньги, клубы инвестируют в молодых, но средства, потраченные на Луиса Адриано, — деньги на ветер. И неважно, что он забьет в "Спартаке" три или пять мячей — это не играет роли. Просто уже через год-два он снова уедет, заработав шесть миллионов на зарплате, — это деньги в помойку. У него ж нет мотивации, к тому же Адриано будет еще, наверное, следить за другими предложениями, вдруг где-то получится ухватить больше. Ясно, что он приехал в "Спартак" из-за денег, а не из-за футбола", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
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