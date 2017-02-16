Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Дмитрий Аленичев: "Спартак" заслуженно занимает первое место в чемпионате
Переход полузащитника Александра Самедова из "Локомотива" в "Спартак" стал главной сделкой зимней трансферной кампании в чемпионате России, заявил бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.
"Трансфер Самедова не только самый главный в "Спартаке", но и во всем российском футболе. Когда я был тренером, тоже хотел бы с ним поработать, но такой возможности не было. Я хорошо знаю Сашу, мы играли вместе, он отличный игрок. Важно отметить, что он приехал не доигрывать, а по-настоящему играть в "Спартаке".
Думаю, что для Карреры не станет проблемой, что он впервые проводил такие сборы с командой, все-таки он до этого проходил сборы с итальянскими командами, со сборной. Надеемся, что увидим хорошую игру команды во второй части чемпионата, а не ту, которая была с "Рубином".
Считаю, что "Спартак" заслуженно занимает первое место в чемпионате. Мне нравится, как играет "Спартак". Я говорил "не то" применительно к качеству игры", - цитирует Аленичева ТАСС.
"Трансфер Самедова не только самый главный в "Спартаке", но и во всем российском футболе. Когда я был тренером, тоже хотел бы с ним поработать, но такой возможности не было. Я хорошо знаю Сашу, мы играли вместе, он отличный игрок. Важно отметить, что он приехал не доигрывать, а по-настоящему играть в "Спартаке".
Думаю, что для Карреры не станет проблемой, что он впервые проводил такие сборы с командой, все-таки он до этого проходил сборы с итальянскими командами, со сборной. Надеемся, что увидим хорошую игру команды во второй части чемпионата, а не ту, которая была с "Рубином".
Считаю, что "Спартак" заслуженно занимает первое место в чемпионате. Мне нравится, как играет "Спартак". Я говорил "не то" применительно к качеству игры", - цитирует Аленичева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.