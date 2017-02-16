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Дмитрий Аленичев: "Спартак" заслуженно занимает первое место в чемпионате

Переход полузащитника Александра Самедова из "Локомотива" в "Спартак" стал главной сделкой зимней трансферной кампании в чемпионате России, заявил бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев.

"Трансфер Самедова не только самый главный в "Спартаке", но и во всем российском футболе. Когда я был тренером, тоже хотел бы с ним поработать, но такой возможности не было. Я хорошо знаю Сашу, мы играли вместе, он отличный игрок. Важно отметить, что он приехал не доигрывать, а по-настоящему играть в "Спартаке".

Думаю, что для Карреры не станет проблемой, что он впервые проводил такие сборы с командой, все-таки он до этого проходил сборы с итальянскими командами, со сборной. Надеемся, что увидим хорошую игру команды во второй части чемпионата, а не ту, которая была с "Рубином".

Считаю, что "Спартак" заслуженно занимает первое место в чемпионате. Мне нравится, как играет "Спартак". Я говорил "не то" применительно к качеству игры", - цитирует Аленичева ТАСС.
Теги: Аленичев Самедов Спартак
Сегодня, 16:56
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19
(6)
№19 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:17) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Цитата: oksva
Цитата: Buiser812
Цитата: Motivation
Мы знаем) Это у голубопульных пуканы трещат - что-то они даже при помощи прикормленных судей и своего гендиректора в министерстве и РФС сосальдо только подсчитывают


Вот вроде тема статья про Спартак, а ты и тут умудряешься обосрать Зенит...
Поэтому и ощущение что фаны КБ поголовно МYдаки unamused
Есть же нормальные люди, но ты к ним не относишься

Есть ощущение ? Поголовно ? А как ты относишься к творчеству ваших " писателей " утекаяблессингамонголора и им подобным ? Соскочишь ? Я готов ответить на подобный вопрос , а ты ?


С чего соскакивать??? с вопроса??? ниже уже написал по поводу таких же "умников"
Таких только могила(вечный бан) исправит.
Есть нормальные фаны, есть даже друзья среди мяса и коней...
Просто почему на этом форуме столько нечести, вот вопрос

Вопрос действительно " риторический ! . Я признаю , что среди " мясных " здесь есть люди не очень то адекватные . Скорее всего , в силу своего возраста . Тем не менее - это так . Теперь ты мне скажи - БЛЕССИНГУТЕКАЙМОНГОЛОР - это ваш " голос " ? Ты их считаешь " адекватными " ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№18 Написал: Motivation (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
это "та игра", что была с нами...нам то-же нравиться!

Правильно, что "игра" - в кавычках. играл У ВАС - один судья. А с Ростовым не понравилась? А с Уфой. где им чистый гол не засчитали? И еще 13 туров с результативными судейскими ошибками в пользу Зинки - понравились? И при этом тебе еще больше понравится, что и с таким судейством - мы Спартак и лидер, а вы....


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№17 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
...Считаю, что "Спартак" заслуженно занимает первое место в чемпионате.
Молодец, считать умеет, 40 очков больше чем 35....это "та игра", что была с нами...нам то-же нравиться! smile
Регистрация: 15.12.2013
№16 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Маразм спартаковский КРЕПЧАЕТ!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№15 Написал: Buiser812 (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Цитата: Buiser812
Цитата: Motivation
Мы знаем) Это у голубопульных пуканы трещат - что-то они даже при помощи прикормленных судей и своего гендиректора в министерстве и РФС сосальдо только подсчитывают


Вот вроде тема статья про Спартак, а ты и тут умудряешься обосрать Зенит...
Поэтому и ощущение что фаны КБ поголовно МYдаки unamused
Есть же нормальные люди, но ты к ним не относишься

Есть ощущение ? Поголовно ? А как ты относишься к творчеству ваших " писателей " утекаяблессингамонголора и им подобным ? Соскочишь ? Я готов ответить на подобный вопрос , а ты ?


С чего соскакивать??? с вопроса??? ниже уже написал по поводу таких же "умников"
Таких только могила(вечный бан) исправит.
Есть нормальные фаны, есть даже друзья среди мяса и коней...
Просто почему на этом форуме столько нечести, вот вопрос


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№14 Написал: Motivation (Сегодня, 17:55) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Хавронья хвалилась-хвалилась, пошла посрать и провалилась

Сашко, смотрю, снова праздник - от третьего дива на соплях в концовке отползли вчера? Судя по сопернику, готовитесь к возвращению к истокам? Сашко, в пердиве надолго не задержитесь - там Енисей, помнишь? Волгарь-Газпром - тоже хорошо помнишь? Так что да, лифтом сразу до третьего smile


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
исправился)


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Цитата: Motivation
Мы знаем) Это у голубопульных пуканы трещат - что-то они даже при помощи прикормленных судей и своего гендиректора в министерстве и РФС сосальдо только подсчитывают


Вот вроде тема статья про Спартак, а ты и тут умудряешься обосрать Зенит...
Поэтому и ощущение что фаны КБ поголовно МYдаки unamused
Есть же нормальные люди, но ты к ним не относишься

Есть ощущение ? Поголовно ? А как ты относишься к творчеству ваших " писателей " утекаяблессингамонголора и им подобным ? Соскочишь ? Я готов ответить на подобный вопрос , а ты ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: Buiser812 (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Цитата: Buiser812
Вот вроде тема статья про Спартак, а ты и тут умудряешься обосрать Зенит...
Поэтому и ощущение что фаны КБ поголовно МYдаки

Как ты относишься к блессингу, утекаю и прочим подобным интеллектуалам которые болеют за зенит?


Также как и к товарищу которому я ответил!!!
По хорошему банить надо таких, да они вот регистрируются под другими никами...
Надоел срач постоянный, по существу комментов нет уже.
Я на сайте с 2007 года когда еще Миша (капля никотина) только зарождал тут свое величие smile Такой вот фигни раньше не было


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№10 Написал: Кристоф (Сегодня, 17:35) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Вот вроде тема статья про Спартак, а ты и тут умудряешься обосрать Зенит...
Поэтому и ощущение что фаны КБ поголовно МYдаки

Как ты относишься к блессингу, утекаю и прочим подобным интеллектуалам которые болеют за зенит?
Регистрация: 16.08.2008
№9 Написал: Buiser812 (Сегодня, 17:18) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Мы знаем) Это у голубопульных пуканы трещат - что-то они даже при помощи прикормленных судей и своего гендиректора в министерстве и РФС сосальдо только подсчитывают


Вот вроде тема статья про Спартак, а ты и тут умудряешься обосрать Зенит...
Поэтому и ощущение что фаны КБ поголовно МYдаки unamused
Есть же нормальные люди, но ты к ним не относишься


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:17) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Motivation,
Хавронья хвалилась-хвалилась, пошла посрать и провалилась laughing

Ты можешь больше ничего не писАть , твой интеллектуальный уровень , равный нулю и даже отрицательный , виден всем . Ты понимаешь , что безнадёжно отстал в развитии даже от первоклассников ? " пошла посрать и провалилась "... Ты горшок за собой сам выносишь , или няня ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:13) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
сосальдо...


а что еще остается клубу без истории??


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
не помогает, проверено

да вообще не надобно
к чему?


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№5 Написал: Motivation (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
ну и к чему это?

Пробовал и иначе - не помогает, проверено


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Motivation,
Хавронья хвалилась-хвалилась, пошла посрать и провалилась laughing
Регистрация: 22.01.2017
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:07) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Это у голубопульных пуканы трещат

вот вы сами развязываете ругань
ну и к чему это?

Цитата: Colambous
Тренером не смог,туда же в эксперты.

рано взялся за Спартак...
нет базы и наработок, но вот например у Нэвилла Валенсия играла намного хуже
не вижу смысла обоих хоронить в плане тренерства


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 17:03) #
  • -7
  •  (13)

Откуда алень знает?Тренером не смог,туда же в эксперты.


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 16:57) #
  • +4
  •  (24)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы знаем) Это у голубопульных пуканы трещат - что-то они даже при помощи прикормленных судей и своего гендиректора в министерстве и РФС сосальдо только подсчитывают


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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