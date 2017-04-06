Филипп Будковский: пока все мои мысли связаны с "Анжи"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский, права на которого принадлежат "Шахтёру", рассказал, почему так и не смог заиграть в украинском клубе.- Видимо, чего-то ещё не хватает, чтобы остаться в "Шахтёре". На сборах я не сыграл ни в одном контрольном матче. Потом мне сказали, чтобы я искал себе другую команду. С "Шахтёром" у меня долгосрочный контракт, который действует ещё два года. Пока все мои мысли связаны с "Анжи", которому я хочу помочь успешно завершить чемпионат. Летом приеду в расположение "Шахтёра", а там видно будет. Возможно, вновь поеду на сборы. Посмотрим. Рассчитываю ли вернуться в национальную команду? Все будет зависеть только от меня. Буду забивать - тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко вновь обратит на меня внимание. Нет - и говорить не о чем.