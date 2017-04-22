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Мирча Луческу: не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что не хотел бы одерживать победы так, как это происходило в матче чемпионата России между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом".

"Рад открытию стадиона. Уверен, что когда он будет заполнен, команда заиграет по-другому, атмосфера и аура будет иной. Мы очень много ошибок допускали. Связываю их с нервозностью, а не только с качеством поля. Нервозность внешняя из-за прессы и внутренняя. Это сказывалось. Я не очень доволен игрой. Не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня ", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
Теги: Луческу Зенит Урал
Сегодня, 16:34
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27
(6)
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№27 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Луческу: вот бы такое судейство каждый матч
Регистрация: 22.09.2007
№26 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 17:28) #
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online

Надо было выйти на поле, набить морду судье и сказать да не было там удаления. Мы же сами и без Вашей помощи можем обыграть "Урал"
Регистрация: 5.02.2017
№25 Написал: Didu51 (Сегодня, 16:59) #
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online

Цитата: Lacan
Цыган,надо тебе полный стадион и 5 человек, удалённых у соперника? И поле как на Уэмбли?Плохой из тебя танцор!!!


я не цыган - но и мне нравятся такие весёлые матчи - а динамо твоё будет чемпионом
Регистрация: 25.02.2014
№24 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
О-го, еще и пресса виновата, все отмазки уже собрал Зенытик.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№23 Написал: Rasmus (Сегодня, 16:57) #
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online

Самое адекватное высказывание за последнее время, но Миллер будет недоволен и именно за это может уволить, впрочем неустойка все компенсирует.
Регистрация: 21.03.2017
№22 Написал: Lacan (Сегодня, 16:54) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цыган,надо тебе полный стадион и 5 человек, удалённых у соперника? И поле как на Уэмбли?Плохой из тебя танцор!!!
Регистрация: 27.09.2011
№21 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
в любой непонятной ситуации вали на судью.....
Регистрация: 16.04.2016
№20 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sidhe
Ссы в глаза - божья роса

Вот так и живем, если мое, то нужно защищать. Только удивительно, что потом эти же люди возмущаются, если увидят несправедливость в другом месте.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:52) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня ...
Вообще офигел...и так развалил команду...проблемы Урала, если не могут без фола отбирать мячи, да и "психический" подвел...
Регистрация: 15.12.2013
№18 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:51) #
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Цитата: Scooter
...не хотел,но выиграл

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№17 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vinsat
Цитата: Valentin
Так нельзя жить, ребята. Вас просто возненавидят все, если уже не так. Вы потеряли чувство реального восприятия действительности и банальное чувство стыда.

Перед тобой что ли стыдно должно быть?


Вот и я о том же, с куя ли за какого то продажного судьишку, к тому же из Москвы мне должно быть стыдно. Мне обидно -да , что этот козёл испортил матч.
Регистрация: 15.03.2012
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
апофеоз футбольной импотенции румына

и нехилой финансовой состоятельности мюллера.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№15 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Осталось добавить. Дядя Петя ты дурак
Цитата: Sidhe
Цитата: PanoV
Не перед кем, а почему.

Ссы в глаза - божья роса
Регистрация: 17.05.2015
№14 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:50) #
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online

Цитата: freddyk
Цитата: Antip7
Он в стране, которая намного хуже, десять лет проработал


Нормальная была страна до майдана, ничем не хуже. А сейчас её просто нет.


Она всегда задних пасла. После майдана совсем рухнула
Регистрация: 29.08.2016
№13 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:49) #
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online

Цитата: PanoV
Не перед кем, а почему.

Ссы в глаза - божья роса


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Vinsat
Перед тобой что ли стыдно должно быть?

Не перед кем, а почему, хотя бы.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 16:47) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Он в стране, которая намного хуже, десять лет проработал


Нормальная была страна до майдана, ничем не хуже. А сейчас её просто нет.
Регистрация: 15.03.2012
№10 Написал: Vinsat (Сегодня, 16:45) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valentin
Так нельзя жить, ребята. Вас просто возненавидят все, если уже не так. Вы потеряли чувство реального восприятия действительности и банальное чувство стыда.

Перед тобой что ли стыдно должно быть?


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
...не хотел,но выиграл
Регистрация: 22.02.2013
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:44) #
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online

Цитата: freddyk
Вот смотри в какую страну ты приехал, где любой приподнявшийся барыга считает, что он пуп Земли. А если ещё и приближённый к власти, то " всё невозможное- возможно" Вали ка домой, пока не поздно.


Он в стране, которая намного хуже, десять лет проработал
Регистрация: 29.08.2016
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:43) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
апофеоз футбольной импотенции румына


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 16:41) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вот смотри в какую страну ты приехал, где любой приподнявшийся барыга считает, что он пуп Земли. А если ещё и приближённый к власти, то " всё невозможное- возможно" Вали ка домой, пока не поздно.
Регистрация: 15.03.2012
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ты же пришёл строить команду, а пока только разваливаешь
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Нервозность у игроков только одна,когда ты наконец свалишь в своей кибитке.?Может состав выходит сразу в минус три?Жирков ходит по флангу до первого соперника ,Кокорин даже не обыгрывает,пасует поперек,,Юсупов теряет мячи у своих ворот и дает пасы назад нападающим гостей.Команда в итоге играет в меньшинстве.Спасибо что Эрнани не выпустил,тогда минус четыре было бы.Джорджевич,Молло,Шатов,Кер
жаков рвутся в бой и готовы пахать,но видимо цыган продает места в основу по рыночным ценам,А Кокоша натурой расплачивается.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Valentin С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 16:40) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Так нельзя жить, ребята. Вас просто возненавидят все, если уже не так. Вы потеряли чувство реального восприятия действительности и банальное чувство стыда.


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...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:38) #
  • +2
  •  (4)
online

А по -другому у вас не получается
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
то что недоволен это твои проблемы,наш совет вали к себе в табор,а то с такой игрой вообще клуб угробишь rage
Регистрация: 3.02.2011
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