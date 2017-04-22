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Мирча Луческу: не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что не хотел бы одерживать победы так, как это происходило в матче чемпионата России между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом".
"Рад открытию стадиона. Уверен, что когда он будет заполнен, команда заиграет по-другому, атмосфера и аура будет иной. Мы очень много ошибок допускали. Связываю их с нервозностью, а не только с качеством поля. Нервозность внешняя из-за прессы и внутренняя. Это сказывалось. Я не очень доволен игрой. Не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня ", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
"Рад открытию стадиона. Уверен, что когда он будет заполнен, команда заиграет по-другому, атмосфера и аура будет иной. Мы очень много ошибок допускали. Связываю их с нервозностью, а не только с качеством поля. Нервозность внешняя из-за прессы и внутренняя. Это сказывалось. Я не очень доволен игрой. Не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня ", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
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