Источник: Алексей Пугин, Артем Попов и Алексей Солосин уходят из "Томи"

Полузащитник Алексей Пугин подал документы на расторжение контракта с "Томью", по-прежнему испытывающей финансовые проблемы и еще не закрывшей полностью долги за прошлый год.Пугин имеет варианты в РФПЛ и ФНЛ. Также уже разорвал контракт с клубом другой хавбек – Артем Попов. Кроме того, вратарь Алексей Солосин переходит в "Анжи".