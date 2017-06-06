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Источник: Алексей Пугин, Артем Попов и Алексей Солосин уходят из "Томи"

Полузащитник Алексей Пугин подал документы на расторжение контракта с "Томью", по-прежнему испытывающей финансовые проблемы и еще не закрывшей полностью долги за прошлый год.

Пугин имеет варианты в РФПЛ и ФНЛ. Также уже разорвал контракт с клубом другой хавбек – Артем Попов. Кроме того, вратарь Алексей Солосин переходит в "Анжи".

"Матч ТВ"
Теги: Томь
Сегодня, 05:46
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