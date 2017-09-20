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Леонид Федун: я никому не буду предлагать купить "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что тяжело управлять клубом в одиночку с психологической точки зрения.

"Я никому не буду предлагать купить "Спартак". Сейчас становится все тяжелее заниматься клубом в одиночку, в первую очередь с психологической точки зрения. Две недели все было нормально, ты был героем. После первого положения в тебя начинают бросать грязью. Очень сложно выдерживать постоянный стресс на протяжении 16 лет", - цитирует Федуна Reuters.
Теги: Федун Спартак
Вчера, 23:24
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10
(1)
№10 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 00:13) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Blessing
Мало дадут??

Да ему Спартак даром не нужен был, он вошёл в этот проект как в бизнес, но не на клубе собирался делать деньги, а на застройке района Тушино. Ему, по условиям строительства стадиона, отдали весь район под застройку. И как только он застолбит последний участок фундаментом очередного объекта, так сразу и завопит, что ему невмоготу одному тянуть "народный клуб"... wink
Регистрация: 3.05.2015
№9 Написал: Thor (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Леонид Арнольдович , может стоит назначить грамотного профессионального менеджера , который будет управлять клубом ? Раз все так трудно


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№8 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Отдашь - Путин спросит за нефть в полном объёме.
Так что спонсируй хоть так и не выепывайся!

Цитата: Romella
не бросай ,Брат..ты усё получишь в этой жизни...........посмотри на друзей своих....
НИКОГда...Русский Брат ..махахаа

Завязывал бы ты с "синькой"...
Регистрация: 28.01.2016
№7 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:49) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
не бросай ,Брат..ты усё получишь в этой жизни...........посмотри на друзей своих....
НИКОГда...Русский Брат ..махахаа
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бедненький прям, вы уж там его пожалейте...тяжело ему


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:37) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Я устал, ухожу? Мечты, мечты

эта наша молодостьт.
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: Algus64 Волгоград (Вчера, 23:35) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЛЕОНИД ФЕДУН: Я НИКОМУ НЕ БУДУ ПРЕДЛАГАТЬ КУПИТЬ "СПАРТАК"


Почему я вспомнил новеллу О.Генри "Вождь краснокожих"? Фильм такой ещё был замечательный! Наверное, потому что там похитителям мальчишки пришлось заплатить, чтобы отец забрал его обратно?
Регистрация: 22.02.2013
№3 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:31) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Лёнь..не отдавай!
Сделай стекло..и каждый на тебя..
Спартак!
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я устал, ухожу? Мечты, мечты
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:29) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мало дадут??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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