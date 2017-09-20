Леонид Федун: я никому не буду предлагать купить "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что тяжело управлять клубом в одиночку с психологической точки зрения."Я никому не буду предлагать купить "Спартак". Сейчас становится все тяжелее заниматься клубом в одиночку, в первую очередь с психологической точки зрения. Две недели все было нормально, ты был героем. После первого положения в тебя начинают бросать грязью. Очень сложно выдерживать постоянный стресс на протяжении 16 лет", - цитирует Федуна Reuters.