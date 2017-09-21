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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гаджи Гаджиев: будем играть в полную силу в каждой кубковой игре
Главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над воронежским "Факелом" (4:0) в 1/16 финала Кубка России.
- Такой счёт, что может показаться, что лёгкая игра была. На самом деле, нет. Всё стало проще, когда "Факел" всей командой пошёл вперёд, и зоны оголились. Мы этим воспользовались, у нас всё же более квалифицированные исполнители.
- Можно ли сказать, что теперь с вашей командой не так просто играть, как было в начале сезона?
- К сезону мы по ряду причин мы не совсем подготовились. Но всё же с ЦСКА и с "Зенитом" у нас были такие игры, что мы достойно проиграли. Исполнители у них хорошие, они воспользовались ситуациями у наших ворот. Но и сказать, что у нас все проблемы решены и что мы сильные и грозные, нельзя. Проблемы остаются. И "Факел" в некоторых ситуациях эти проблемы обнажал. Мы теряли мячи в таких моментах, когда воронежцы начинали играть быстро и шли в отбор. Проблемы остаются, но мы стараемся их решать.
- Много команд премьер-лиги уже вылетели из турнира. Значит ли, что теперь "Амкар" будет ставить перед собой амбициозные задачи?
- Мы должны исходить из конкретных игр. Мы ехали сюда и понимали, что местная команда чуть менее квалифицированная, чем наша. Но "Локомотив" более квалифицированная команда, чем наша, однако мы же её обыграли. Мы будем играть в полную силу в каждой кубковой игре и подход не будет с двойными стандартами. Посмотрим, что из этого выйдет.
- Как вы оцениваете физическое состояние местной команды?
- Мне кажется, оно неплохое. Могу сказать, что у нас на данный момент хорошее состояние, но что динамика с обеих сторон была хорошая – не ползучая была игра. Конечно, надо учитывать и эмоциональный фактор, и все игроки "Факела" хотели себя проявить. Так что по одной игре выводы делать сложно.
ФК "Амкар"
- Такой счёт, что может показаться, что лёгкая игра была. На самом деле, нет. Всё стало проще, когда "Факел" всей командой пошёл вперёд, и зоны оголились. Мы этим воспользовались, у нас всё же более квалифицированные исполнители.
- Можно ли сказать, что теперь с вашей командой не так просто играть, как было в начале сезона?
- К сезону мы по ряду причин мы не совсем подготовились. Но всё же с ЦСКА и с "Зенитом" у нас были такие игры, что мы достойно проиграли. Исполнители у них хорошие, они воспользовались ситуациями у наших ворот. Но и сказать, что у нас все проблемы решены и что мы сильные и грозные, нельзя. Проблемы остаются. И "Факел" в некоторых ситуациях эти проблемы обнажал. Мы теряли мячи в таких моментах, когда воронежцы начинали играть быстро и шли в отбор. Проблемы остаются, но мы стараемся их решать.
- Много команд премьер-лиги уже вылетели из турнира. Значит ли, что теперь "Амкар" будет ставить перед собой амбициозные задачи?
- Мы должны исходить из конкретных игр. Мы ехали сюда и понимали, что местная команда чуть менее квалифицированная, чем наша. Но "Локомотив" более квалифицированная команда, чем наша, однако мы же её обыграли. Мы будем играть в полную силу в каждой кубковой игре и подход не будет с двойными стандартами. Посмотрим, что из этого выйдет.
- Как вы оцениваете физическое состояние местной команды?
- Мне кажется, оно неплохое. Могу сказать, что у нас на данный момент хорошее состояние, но что динамика с обеих сторон была хорошая – не ползучая была игра. Конечно, надо учитывать и эмоциональный фактор, и все игроки "Факела" хотели себя проявить. Так что по одной игре выводы делать сложно.
ФК "Амкар"
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