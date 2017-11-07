Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме
13:27
Федор Кудряшов: интересно будет сыграть против Месси, он один как пять футболистов (видео) (2)
Федор Кудряшов: интересно будет сыграть против Месси, он один как пять футболистов (видео) (2)
Александр Кокорин: можно было поменьше концентрироваться на Лиге Европы
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин оценил выступление команды в нынешнем сезоне Лиги Европы. Напомним, питерцы вышли из группы досрочно.
– Выигрывать у "Зенита" в последнее время не получается, однако выездная ничья с "Русенборгом" вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?
– Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья – не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили – вышли из группы.
– Какая следующая цель "Зенита" после выхода в плей-офф еврокубка?
– Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома "Вардар" и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.
- Вашему главному конкуренту в РФПЛ – "Локомотиву" – далеко до решения задач в Лиге Европы. Вы же, по сути, сможете на протяжении месяца быть сосредоточены только на премьер-лиге. Это может помочь вам вернуть позиции?
– Конечно, это большой плюс для "Зенита". Не знаю, почему мы так сильно задумались о групповом этапе Лиге Европы. По моему мнению, можно было поменьше концентрироваться на этом турнире.
При всем уважении к соперникам мы были просто обязаны спокойно выходить из этой группы. Теперь, когда мы обеспечили себе плей-офф, нужно сосредоточиться на чемпионате России.
"Известия"
– Выигрывать у "Зенита" в последнее время не получается, однако выездная ничья с "Русенборгом" вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?
– Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья – не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили – вышли из группы.
– Какая следующая цель "Зенита" после выхода в плей-офф еврокубка?
– Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома "Вардар" и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.
- Вашему главному конкуренту в РФПЛ – "Локомотиву" – далеко до решения задач в Лиге Европы. Вы же, по сути, сможете на протяжении месяца быть сосредоточены только на премьер-лиге. Это может помочь вам вернуть позиции?
– Конечно, это большой плюс для "Зенита". Не знаю, почему мы так сильно задумались о групповом этапе Лиге Европы. По моему мнению, можно было поменьше концентрироваться на этом турнире.
При всем уважении к соперникам мы были просто обязаны спокойно выходить из этой группы. Теперь, когда мы обеспечили себе плей-офф, нужно сосредоточиться на чемпионате России.
"Известия"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.