Шнуров - Дмитрию Назарову: увыкать мне не надо

Пишет песни мне актёр в авторитете, Сожалеет, что мол я не из Москвы. В москвичи я никогда не метил, Что для вас, наверное, - увы. Но Москва, она не из резины, Хватит Путина с Нагиевым и так, Мне совсем уж невообразимо Переехать и кричать, - «Спартак». И пускай мной недоволен кто-то, Один город у одной команды. Я люблю своё родимое болото! За него я надрываю гланды, В том числе на стадионе вашем, Летом мы играли «Ленинградом». Я себя не мыслю проигравшим. Так что, мне увыкать тут не надо.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Nov 29, 2017 at 10:46am PST