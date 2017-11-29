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Шнуров - Дмитрию Назарову: увыкать мне не надо

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров ответил актеру Дмитрию Назарову.

Ранее Назаров спел песню в честь победы "Спартака" в матче 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1). Позже давний болельщик красно-белых добавил, что изначально он должен был записывать ответ Шнурову, который спел песню по мотиву шапки нашего издания "В Питере – пять" после матча первого круга.

Пишет песни мне актёр в авторитете, Сожалеет, что мол я не из Москвы. В москвичи я никогда не метил, Что для вас, наверное, - увы. Но Москва, она не из резины, Хватит Путина с Нагиевым и так, Мне совсем уж невообразимо Переехать и кричать, - «Спартак». И пускай мной недоволен кто-то, Один город у одной команды. Я люблю своё родимое болото! За него я надрываю гланды, В том числе на стадионе вашем, Летом мы играли «Ленинградом». Я себя не мыслю проигравшим. Так что, мне увыкать тут не надо.

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Теги: Зенит Спартак
Вчера, 23:04
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26
(16)
№26 Написал: Hitman (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
У каждого свои понятия о корректности . Кстати, а почему бы Назарову не спеть про увы на плечи?

Назаров спел интеллигентно,тонко и это был ответ на побасенки Шнура и ему для этого совсем не обязательно одевать сальные треники,ставить перед камерой пузырь какого нибудь пойла и опускаться на один уровень с музыкантом из подворотни
Регистрация: 20.04.2017
№25 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 00:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Hitman
сразу видно кто есть кто,шнурок-быдло в сальных трениках,а Назаров интеллигентный болельщик

Сразу видно болельщика мяса.Тут же сальности и оскорбления. Каков поп, таков и приход.Можно надеть платье от Кутюрье но остаться быдлом. Можно красив говорить(без мата) но тоже быть продажным негодяем.


Мы разные, простые, без опломба
Мы можем матом и даже ямбом дать
Но никогда мы не оденем маску
Пытаясь место не свое занять

Не делим мы страну
На ту где есть культура
А где ее нам надо преподать
Мы разные, Вам нас не понять

Столица примет всех радужно
И никогда не скажет: Грязь!
И будь ты хоть с Екатеринбурга
Ты в праве здесь, на троне восседать!

Тут делают подарки, ко дню рожденья!
И радужно готовы вновь принять!
Бордюры в крысно белый все покрасят!
И шаурмой бесплатно угостят!

_____________________________________
второй пошел)))


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:17) #
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online

Цитата: Hitman
я выразился ровно так как считаю нужным по отношению Шнурка,достаточно корректно и я не публичный человек.Теперь понятно откуда ветер дует и откуда у вас столько ненависти к Москве,вечно обиженные,что Москва это столица,а вы снова УВЫ)

У каждого свои понятия о корректности . Кстати, а почему бы Назарову не спеть про увы на плечи?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: Hitman (Сегодня, 00:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Каков поп, таков и приход.Можно надеть платье от Кутюрье но остаться быдлом. Можно красив говорить(без мата) но тоже быть продажным негодяем.

я выразился ровно так как считаю нужным в о отношение Шнурка,достаточно корректно и я не публичный человек.Теперь понятно откуда ветер дует и откуда у вас столько ненависти к Москве,вечно обиженные,что Москва это столица,а вы снова УВЫ)
Регистрация: 20.04.2017
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Hitman
сразу видно кто есть кто,шнурок-быдло в сальных трениках,а Назаров интеллигентный болельщик

Сразу видно болельщика мяса.Тут же сальности и оскорбления. Каков поп, таков и приход.Можно надеть платье от Кутюрье но остаться быдлом. Можно красив говорить(без мата) но тоже быть продажным негодяем.
Зачем стыдливо прятать быдловскую кричалку своих фанатолв за " увы". и если так Назаров отвечает в своей песне на песню Шнурова , где кстати ничем на затронута честь Спартака. То это его дело и совести.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мда, ребятки... Ну мне тут просто делать нечего! smiley Молодцы, стихоплёты! Давайте поддерживать красиво. Покажем "культурным", как надо! smirk
Регистрация: 2.08.2013
№20 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Шнур неплохо ответил, да и Назаров не очень то обидно и поддел.Люблю, когда без жесткого личностного хамства.
Регистрация: 19.03.2017
№19 Написал: Бодун Улус Джучи (Вчера, 23:51) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: Blessing
офигенен, талант, это сильно


Цитата: Skyline
Хорошо ответил.


Мне моя брезгливость дорога
Мной руководящая давно.
Даже чтобы плюнуть во врага,
Я не набираю в рот говно.©
Регистрация: 18.11.2017
№18 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:49) #
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Может, я чего-то не заметил?
Перечёл Назарова опять.
Где жалеет он, что Шнур не метил
В москвичи? Я не могу понять.
Где ему Назаров предлагает
Переехать и кричать: "Спартак"?
Что за обязательность такая-
Всё "перекосячить накосяк"?
(Видно, в закулисье скрыто что-то...)
Классно - за команду гланды драть!
Но...свой город называть болотом -
Не дано такого мне понять.
А Москва - (ну, да, не из резины,
Как и все другие города) -
С нетерпеньем ждёт приезда "Зины".
Так как это - суперматч. Всегда.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№17 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:45) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Hitman
шнурок-быдло в сальных трениках,а Назаров интеллигентный болельщик


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№16 Написал: zeracool москва (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: waldemar
культурная СТОЛИЦА РОССИИ ,КУДА МЫ КАТИМСЯ ,НАЗЫВАТЬ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРНЫМ ПОЭТОМ

А кто называет это ГОВНО культурным человеком, кроме московского говна ?
Это москва его раскручивпет, но только не Питер !
Это говно нашего города, как и его кгбэшники

Все таки есть норм люди у вас... поддерживаю
Регистрация: 15.03.2009
№15 Написал: Arien_Allan_Beck (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот чего артистам то неймется...
Ведь своих проблем полным полно...
Шнуров в рифму не весь мат, еще сложил...
Ну а Вам КБ Назаров, с уваженьем...
Не поймут в культурной Вас...
А куплеты лично мне по нраву...
Но зачем Вам суета сует...
Это дело молодых и бранных...
В не культурной, но культурно...
За свой клуб ответ держать...
Футболисты Спартака всем доказали...
У страны, нет пяти столиц...
Есть одна ну а остальным мечтать...




___________________________________________
Не судите строго первый раз в жизни попробывал.


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№14 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:40) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: waldemar
Цитата: Blessing
Шнур офигенен, талант, это сильно, и уж совсем не назаровская дешёвка, способная впечатлить лишь свинячьи примитивные мозги.

А ещё культурная СТОЛИЦА РОССИИ ,КУДА МЫ КАТИМСЯ ,НАЗЫВАТЬ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРНЫМ ПОЭТОМ ТАЛАНТОМ ОН КРОМЕ ПИ-ДЫ ,Х-Я НЕЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ ПОЁТ!

ПОЧИТАЙ ЧУТЬ НИЖЕ СОЖИТЕЛЯ ПО ПИТЕРУ BLESSINGA и всё поймёшь.
Регистрация: 30.08.2015
№13 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:40) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Прям рэп баттл, попели и уже достаточно.
Ответка Шнура уже нехороша, попахивает пораженческими настроениями.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№12 Написал: zeracool москва (Вчера, 23:39) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот оно на фото символ культурной столицы: шваль дрань и пьянь!
Регистрация: 15.03.2009
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: waldemar
КРОМЕ ПИ-ДЫ ,Х-Я НЕЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ ПОЁТ!

в данном случае суть не важна, главное против КБ )
Регистрация: 21.12.2010
№10 Написал: Hitman (Вчера, 23:36) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
интеллигенты - гавно нации, предававшие Россию всегда, и продающие и предающие её сейчас...не путать с интеллектуалом

говно это Шнур,который в СССР по подвалам шкерился как крыса и был не востребован со своим репертуаром, в котором все песни про слово из трех букв,а записывать воспитанного человека в предатели это мягко говоря неправильно,поэтому Назаров народный артист,а Шнур так и останется вечным УВЫ
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ну все бомжы отыгрались за бесславный пройгрыш.
Шнур написал очередную куйню стишок.
Все бомжы.. считай, что отыгрались.
Сашу, мразь, Кержакова и Роберто Плачини с днем рожденья.
Приезжайте еще (с) Капитан Спартака.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: grisha (Вчера, 23:35) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: waldemar
культурная СТОЛИЦА РОССИИ ,КУДА МЫ КАТИМСЯ ,НАЗЫВАТЬ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРНЫМ ПОЭТОМ

А кто называет это ГОВНО культурным человеком, кроме московского говна ?
Это москва его раскручивпет, но только не Питер !
Это говно нашего города, как и его кгбэшники
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Шнур офигенен, талант, это сильно, и уж совсем не назаровская дешёвка, способная впечатлить лишь свинячьи примитивные мозги.

А ещё культурная СТОЛИЦА РОССИИ ,КУДА МЫ КАТИМСЯ ,НАЗЫВАТЬ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРНЫМ ПОЭТОМ ТАЛАНТОМ ОН КРОМЕ ПИ-ДЫ ,Х-Я НЕЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ ПОЁТ!
Регистрация: 30.08.2015
№6 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:28) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
интеллигентный болельщик

интеллигенты - гавно нации, предававшие Россию всегда, и продающие и предающие её сейчас...не путать с интеллектуалом


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо ответил.


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:24) #
  • -6
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Шнур офигенен, талант, это сильно, и уж совсем не назаровская дешёвка, способная впечатлить лишь свинячьи примитивные мозги.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Туман (Вчера, 23:24) #
  • +4
  •  (12)

Преображенский vs шарикофф.....
Регистрация: 29.11.2017
№2 Написал: Hitman (Вчера, 23:20) #
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
«Спартак»
сразу видно кто есть кто,шнурок-быдло в сальных трениках,а Назаров интеллигентный болельщик
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:13) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Поклонницы собрались...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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