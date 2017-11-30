Виталий Денисов: от Семина многим достается

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов отметил, что секрет успеха Юрия Семина - в подходе к команде.– Да если бы остальные тренеры знали секрет, следовали бы его примеру! Думаю, это сам подход к команде. Опыт тоже играет немалую роль. Семин же один из самых возрастных тренеров в России, только Гаджиев старше, кажется. И, наверное, один из самых эмоциональных. От него многим достается – даже сейчас, в Хабаровске.– Вина за этот гол лежит на мне. Надо было что-то придумать, чтобы не выбивать мяч по центру, но не получилось: на моей спине был игрок СКА. Этот гол – цепь ошибок, которая замкнулась на мне. Но три очка все равно у нас в кармане, а это главное.