Никола Максимович: сделаю все, чтобы "Спартак" добился выполнения текущих целей

Новичок "Спартака" Никола Максимович назвал факт проведения в России чемпионата мира дополнительным стимулом.– Я был только в Петебурге с "Торино", когда играли против "Зенита" в Лиге Европы. Но разговаривал с друзьями – с Тошичем, например. Все отзываются о Москве очень хорошо. Не знаю, смогу ли я как следует изучить город за четыре месяца, но важнее добиться результатов со "Спартаком".– Пока речь только о концовке этого сезона. Не все зависит от меня – многое зависит от "Наполи". Со своей стороны сделаю все, чтобы "Спартак" добился выполнения текущих целей.– Конечно. Здорово, что турнир пройдет именно там, где я буду выступать. Это мне на руку, хочу воспользоваться этой возможностью. Нужно доказать, на что я способен.