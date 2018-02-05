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Дмитрий Черышев: я уже просто в шоке от "Зенита", что за ерунда там происходит?

Экс-наставник молодёжной команды "Зенита" Дмитрий Черышев дал свою оценку ситуации в петербургском клубе, а также прокомментировал решение тренеров поставить Далера Кузяева на правый фланг обороны.

"Честно говоря, я был крайне удивлён этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объём работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию? Потому что был травмирован Смольников? И больше в "Зените" нет номинальных правых защитников?

А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава "Зенита", как футболиста национальной сборной.

Не нравится Анюков - ну так купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык. Я уже просто в шоке от "Зенита": что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!" - цитирует Черышева "Спорт уик-энд".
Теги: Черышев Зенит
Сегодня, 10:16
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19
(16)
№19 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
клуба под названием "16 лет в пролёте"

Сказал он, и задумался - уж не говноклубу 60 лет без побед разевать свой газососательный орган. Лучше уж сидеть, как насадили на трубу по самые гланды - тихо-тихо, а то злой Спартак снова треху отгрузил.
Команда "только увы"


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№18 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Зато сколько подпёрдышей бомжовых на ветках где Червиченко вещает

А ты чей подпёрдыш, клуба под названием "16 лет в пролёте"? laughing


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013
№17 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Во... бомжы запели.
Зато сколько подпёрдышей бомжовых на ветках где Червиченко вещает, которыё уже 15 лет как не в клубе.
А тут видите ли про Зину ктото плохо сказал. Ай как не хорошо.
Плохой Черышев, плохой grinning

а у вас свиней такое постоянно творится,вы же самые самые супер пупер,а на деле полный пшик,впервые за 16 лет золото оттяпали и форсу теперь на 100 лет вперед,а то что этот клоун сказал,это его проблемы,пущай пистит что угодно
Регистрация: 3.02.2011
№16 Написал: pasha Киров (Сегодня, 12:13) #
  • +1
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Ключевое в этом интервью ЭКСнаставник...Будучи тренером, что-то ничего выдающегося не продемонстрировал, а других учить могём!!!Человек из страны Советов

Цитата: Lord_Vik
Во... бомжы запели

А чего нелёгкие битвы с китайцами не обсуждаешь???? Главное без травм???


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№15 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 11:54) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Во... бомжы запели.
Зато сколько подпёрдышей бомжовых на ветках где Червиченко вещает, которыё уже 15 лет как не в клубе.
А тут видите ли про Зину ктото плохо сказал. Ай как не хорошо.
Плохой Черышев, плохой grinning

Плохо? Так ты аргументируй. Несмотря на клубные пристрастия. Чернышёв прав?
Тут никто этого не делает уже. Просто испражняется.

Цитата: maradona72
Цитата: Sergeevich
Вчерашняя игра, как и 3 (выигранные с разгромным счетом) предыдущие вообще не показатель.

Может для тебя не показатель. Но для болельщиков Зенита еще как показатель результаты предсезонных игр! Достаточно зайти на ветку где играет Спартак и убедишься в этом.

А тебе нравится игра Спартака? Что они вообще наигрывают? Сходу можешь сказать?
Про Манчини я могу сказать сходу, что наигрывает тотальный контроль мяча и атаку. Куча голов в товарняках об этом говорит.
Регистрация: 28.01.2016
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Во... бомжы запели.
Зато сколько подпёрдышей бомжовых на ветках где Червиченко вещает, которыё уже 15 лет как не в клубе.
А тут видите ли про Зину ктото плохо сказал. Ай как не хорошо.
Плохой Черышев, плохой grinning
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 11:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Обидели чтоль чем-то? А если нет, то я поражаюсь таким вот тренерам. Что говорить о нашей молодёжи, если вот такие люди их тренируют?!
Какой Анюков? Ему 35. Идёт смена поколений. Кузяев играл на всех позициях, кроме ворот. Это вынужденная мера и Манчини об этом говорил.
Возьмите и купите хорошего правого защитника с Рос. паспортом.... Кого? Предложи! Нет умная таких! Почему молодые аргентинцы должны учить русский? Почему негры в Спартаке его не учат, ЦСКА, Локо? Этих аргентинцев скоро продадут за хорошие деньги. А Халк и Витсель вообще не учили. И играть им это не мешало.
ЧМО обиженное, короче. Куйню какую-то порет. Вот и думай после этого о наших тренерах. Заменить вас всех дебилов на европейских специалистов.

Цитата: verhdon27
Посмотрел вчера игру Зенита со Слованом. Тоска. В Зените наверно действительно что то происходит. Конечно могут сказать, что в тренировочных матчах пробуются различные варианты, схемы и.т.д., но .... сомнения возникают.

Должны были как и во всех предыдущих матчах минимум треху отгружать?)))
Регистрация: 28.01.2016
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:22) #
  • -7
  •  (11)

Цитата: Sergeevich
Вчерашняя игра, как и 3 (выигранные с разгромным счетом) предыдущие вообще не показатель.

Может для тебя не показатель. Но для болельщиков Зенита еще как показатель результаты предсезонных игр! Достаточно зайти на ветку где играет Спартак и убедишься в этом.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:21) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как там сынишка?Опять пятку лечит?Видимо в Зенит не позвали)А уж как данный тренер с дублем Зенита работал до сих пор помню)Абсолютно бездарный во всех отношениях.Это у них семейное)Сколько у нас в стране экспертов)Прям радует)Правда почему то сами везде сами по полной проваливаются.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:19) #
  • +5
  •  (9)

Сибирячок,
Я не эксперт как ты,но своё мнение имею.

lanc77,
Тренер не враг себе ,и смотрит разные варианты. Для этого существуют сборы !
Регистрация: 27.07.2016
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:12) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну по кузяеву он не прав. Игрок должен играть там ,где посчитает нужным тренер. Не понятные высказывания .

Диванный иксперд с кривыми ногами, глупость пишешь.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: lanc77
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну по кузяеву он не прав. Игрок должен играть там ,где посчитает нужным тренер. Не понятные высказывания .

А если тренер захочет поставить Месси центральным защитником? Или Дзюбу крайним защитником

Может у дзюбы там лучше получится?
Воообще товарняки на то и товарняки, что бы пробовать ращличные схемы


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: lanc77
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну по кузяеву он не прав. Игрок должен играть там ,где посчитает нужным тренер. Не понятные высказывания .

А если тренер захочет поставить Месси центральным защитником? Или Дзюбу крайним защитником

Как-то и Аршавин играл в защите. Может, по окончании сезона рассмотреть вопрос по убиранию Манчини и его протеже из команды? Напрочь.

Цитата: НетуЧерного
Цыганочка с выходом... Дзюбы stuck_out_tongue_winking_eye Что еще в таборе может происходить?!

Сходи уж тогда за пивом, что ли, если большой уже... чего тут денно и нощно протирать-то рейтузы.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 10:44) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну по кузяеву он не прав. Игрок должен играть там ,где посчитает нужным тренер. Не понятные высказывания .

А если тренер захочет поставить Месси центральным защитником? Или Дзюбу крайним защитником
Регистрация: 30.07.2013
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Даже кухарка может управлять государством. Сколько развелось икспердов деваться не куда. И ведь каждый мнит себя крупным специалистом, а ты возьми и сделай. Чего языком трындеть
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:32) #
  • +2
  •  (6)

Такие заявления после товарняков?

Тренер может просто проверить различные схемы.
Вчерашняя игра, как и 3 (выигранные с разгромным счетом) предыдущие вообще не показатель.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:31) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цыганочка с выходом... Дзюбы stuck_out_tongue_winking_eye Что еще в таборе может происходить?!


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:26) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Посмотрел вчера игру Зенита со Слованом. Тоска. В Зените наверно действительно что то происходит. Конечно могут сказать, что в тренировочных матчах пробуются различные варианты, схемы и.т.д., но .... сомнения возникают.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:25) #
  • -5
  •  (9)

Ну по кузяеву он не прав. Игрок должен играть там ,где посчитает нужным тренер. Не понятные высказывания .
Регистрация: 27.07.2016
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