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Никита Чернов: ЦСКА готов к Суперкубку на 100%

Защитник ЦСКА Никита Чернов подвёл итоги предсезонных сборов команды.

"ЦСКА прошёл через три тяжелых сбора. Думаю, что команда в целом готова на сто процентов к матчу за Суперкубок. Сейчас на каждого игрока возложена большая ответственность. Виктор Михайлович постоянно говорит, что на поле 11 лидеров, чтобы каждый мог в трудную минуту взять на себя это бремя. Всё равно за спиной у нас Игорь Акинфеев и другие опытные игроки, которые немало времени провели в ЦСКА, поэтому никаких проблем не будет", - цитирует футболиста Чемпионат
Теги: Чернов ЦСКА
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