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"Зенит" представил Маркизио

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио был представлен как игрок питерского "Зенита"


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Теги: Зенит Маркизио Семак
Сегодня, 18:00
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3
(1)
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:21) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати молодцы,представили как в топ лигах.Я вообще рад за приход таких игроков как Маркизио,Хёведес,ну и конечно Терри,это только повысит интерес к РПЛ.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:08) #
  • -2
  •  (4)
online

СуперШтангист,
-)))))это сильно !! Я уверен ,у Спартака будет аншлаг .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:06) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Офигеваю от заполненных трибун
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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