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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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"Может поспорим на 10 миллионов?" - пресс-атташе "Спартака" вступил в перепалку с журналистами
Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг после игры с "Уралом" (1:2) на пресс-конференции вступил с перепалку с одним из журналистов.
– Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: "Произошло важное событие – отставка главного тренера, и клуб ничего не объяснил".На следующий день после матча с "Арсеналом" было объяснение происшедшему, были четко названы причины.
Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: "Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера". Я еще раз говорю, есть два глагола – "смотреть" и "видеть".
Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова.Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.
– Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам.
– При чем здесь "оскорбляли"? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?
– (смех в зале). У меня нет таких денег.
– Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.
– Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.
– Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите.
Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.
– Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!
– Все, это кто?
– Все болельщики. Вся трибуна.
– Вы за всех расписываетесь?
– За всех не могу.
– Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все или не все?
– Трибуна болельщиков.
– Вы ее всю оббежали? – заключил Трахтенберг, после чего дискуссию прервал Рианчо.
"СЭ"
– Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: "Произошло важное событие – отставка главного тренера, и клуб ничего не объяснил".На следующий день после матча с "Арсеналом" было объяснение происшедшему, были четко названы причины.
Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: "Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера". Я еще раз говорю, есть два глагола – "смотреть" и "видеть".
Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова.Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.
– Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам.
– При чем здесь "оскорбляли"? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?
– (смех в зале). У меня нет таких денег.
– Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.
– Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.
– Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите.
Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.
– Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!
– Все, это кто?
– Все болельщики. Вся трибуна.
– Вы за всех расписываетесь?
– За всех не могу.
– Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все или не все?
– Трибуна болельщиков.
– Вы ее всю оббежали? – заключил Трахтенберг, после чего дискуссию прервал Рианчо.
"СЭ"
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