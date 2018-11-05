"Может поспорим на 10 миллионов?" - пресс-атташе "Спартака" вступил в перепалку с журналистами

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг после игры с "Уралом" (1:2) на пресс-конференции вступил с перепалку с одним из журналистов.– Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: "Произошло важное событие – отставка главного тренера, и клуб ничего не объяснил".На следующий день после матча с "Арсеналом" было объяснение происшедшему, были четко названы причины.Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: "Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера". Я еще раз говорю, есть два глагола – "смотреть" и "видеть".Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова.Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.– При чем здесь "оскорбляли"? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?– Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.– Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите.Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.– Все, это кто?– Вы за всех расписываетесь?– Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все или не все?– Вы ее всю оббежали? – заключил Трахтенберг, после чего дискуссию прервал Рианчо.