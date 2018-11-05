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"Может поспорим на 10 миллионов?" - пресс-атташе "Спартака" вступил в перепалку с журналистами

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг после игры с "Уралом" (1:2) на пресс-конференции вступил с перепалку с одним из журналистов.

– Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: "Произошло важное событие – отставка главного тренера, и клуб ничего не объяснил".На следующий день после матча с "Арсеналом" было объяснение происшедшему, были четко названы причины.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока – поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: "Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера". Я еще раз говорю, есть два глагола – "смотреть" и "видеть".

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова.Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.

– Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам.

– При чем здесь "оскорбляли"? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей?

– (смех в зале). У меня нет таких денег.

– Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.

– Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.

– Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите.

Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.

– Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!

– Все, это кто?

– Все болельщики. Вся трибуна.

– Вы за всех расписываетесь?

– За всех не могу.

– Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все или не все?

– Трибуна болельщиков.

– Вы ее всю оббежали? – заключил Трахтенберг, после чего дискуссию прервал Рианчо.

"СЭ"
Теги: Спартак
Сегодня, 12:45
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#11  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 15:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Это ведь ему, кажется, не так давно пятачок начистили? Или я что-то путаю?
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#10  Зритель   (Сегодня, 14:46)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: К.А.
что-то будет. что-то плохое...

Хуже чем было, уже не будет.
Федун продолжает демонстрировать что он владелец (хозяин) Спартака, а все остальные - быдло. Мнение быдла хозяев мало когда интересовало.


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#9  ART0202  мос. обл. (Сегодня, 14:40)
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Болеет за:
ЦСКА
Трахтенберг что о себе возомнил журналист от бога
Регистрация: 17.06.2015 [жалоба]
#8  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:34)
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Интересно кто кого пересидит - Родионов Трахтенберга или наоборот?

Сплошные "горцы" в Спартаке, бессмертные, блеать. Прямо Анжи какое то, при тех же результатах.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#7  К.А.  Столица (Сегодня, 14:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
трах прекрасно понял что парень имел в виду,что он был прав,но стал выеживаться...что-то будет. что-то плохое...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#6  Egorysche   (Сегодня, 14:12)
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Ну, фанаты Спартака, мне вот вас сейчас реально жаль. без шуток. (фан ЦСКА)
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#5  zenit47  СПБ (Сегодня, 13:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Это агония, скоро состоится вынос тела.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 13:46)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цирк продолжается.А ведь в 2015 году доверили команду проффесионалам.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 13:26)
  • -1
  •  (5)

Трахтенберг бухтел как назойливая муха. Ему показали фак а он все равно исходил пеной старый жид
Кот еще добавил- Старая с-ука .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Tokio581   (Сегодня, 13:13)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Старый глухой хряк
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#1  Lestat  Москва (Сегодня, 12:56)
  • +3
  •  (11)

Старого еврея хрен переспоришь smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
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