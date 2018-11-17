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Игорь Акинфеев извинился за сорванную автограф-сессию

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев извинился за срыв автограф-сессии в торговом центре.

Сегодня на Аллее чемпионов возле торгового центра была открыта именная звезда Акинфеева. Автограф-сессия была досрочно прервана из-за давки.

"Благодарю всех людей, кто пришел и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа! Я подпишу дополнительный тираж карточек, которые вы сможете забрать на стойке информации VEGAS Крокус Сити", - цитирует Акинфеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 21:43
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