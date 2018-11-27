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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: господину Кафельникову и господину Назарову хочу заявить следующее: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал акцию игроков "красно-белых" в поддержку капитана команды Дениса Глушакова, а также ответил на критику в адрес коллектива со стороны экс-первой ракетки мира и болельщика клуба Евгения Кафельникова.
- Об акции:
Вообще подобные разговоры пора прекратить, откровенно говоря. На эту тему высказываются все, но я хочу обратиться к нормальным болельщикам: не нужно искать в "Спартаке" скандалы, группировки и т.д. Пусть люди занимаются своим делом, т.е. играют в футбол, а эти разговоры абсолютно надоели. Никто из нас, не находящихся внутри клуба, не знает, какие конфликты были, на чём они были основаны, кто в них участвовал... Всё время обсуждаются слухи, неофициальная информация. Моё мнение однозначно: если Кононов видит в Глушакове игрока основы и капитана команды - разговоры вокруг этого футболиста нужно прекратить.
- О словах Кафельникова:
Я много разных слов Кафельникова видел, и, откровенно говоря, пускай он про теннис говорит. Да, он болельщик, я всё понимаю, но лично я не полезу обсуждать теннис, в котором ни черта не соображаю. Что я могу потерять в теннисе, если я и правил многих-то не знаю?
Благодарен Кафельникову, что такая личность болеет за "Спартак", но, в конце концов, он переходит некоторые границы. Где логика в его последних словах и причём тут Зобнин и Жиго, получившие производственные травмы? Кафельников толком-то ничего не знает из этой ситуации. Когда я осуждал Глушакова, я говорил о том, что нельзя допускать в команде такие разборки. Но я не говорил, что Глушакову нужно заканчивать с футболом и т.п. Я говорю о том, что нужно болеть, ребята, болейте на здоровье! Но не нужно лезть в эту кухню, и чтобы так рассуждать нужны факты, а фактов нет, есть только предположения. И я предполагаю, что если скандал и был в "Спартаке", то он случился не на ровном месте. А что там было и почему Каррера в итоге был снят с работы - этого мы не знаем. И со "Спартаком" не в первый раз происходят такие вещи.
А господину Кафельникову и господину Назарову (актер Дмитрий Назаров, болельщик "Спартака" - прим. RF) я хочу заявить следующее: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно. Особенно мне неприятны высказывания Назарова, вот он точно занимается клоунадой! Давайте я к нему в театр приду и буду играть в спектаклях. Понравится разве это ему? Да он мне скажет: "Ты кто такой и что ты лезешь в нашу работу?"
И господину Назарову я бы посоветовал взглянуть на себя и своё поведение. Так болеть нельзя! Знаю, что это уважаемый в России человек, но не перебарщивать же так! И то же самое касается Кафельникова.
Я посмотрел игру с "Крыльями Советов" (3:1) и сделал следующий вывод: если команда бросается праздновать гол с Кононовым, значит в коллективе ничего страшного и не происходит. Однако продолжая разговоры о скандалах - искра может возгореться, а потом появится и пламя. Поэтому я советую футболистам сосредоточиться на работе под руководством нового, интеллигентного, умного специалиста, которому нужно помочь. А чтобы выражаться так грубо и неприятно, как высказался Кафельников, нужно быть внутри команды.
- Об акции:
Вообще подобные разговоры пора прекратить, откровенно говоря. На эту тему высказываются все, но я хочу обратиться к нормальным болельщикам: не нужно искать в "Спартаке" скандалы, группировки и т.д. Пусть люди занимаются своим делом, т.е. играют в футбол, а эти разговоры абсолютно надоели. Никто из нас, не находящихся внутри клуба, не знает, какие конфликты были, на чём они были основаны, кто в них участвовал... Всё время обсуждаются слухи, неофициальная информация. Моё мнение однозначно: если Кононов видит в Глушакове игрока основы и капитана команды - разговоры вокруг этого футболиста нужно прекратить.
- О словах Кафельникова:
Я много разных слов Кафельникова видел, и, откровенно говоря, пускай он про теннис говорит. Да, он болельщик, я всё понимаю, но лично я не полезу обсуждать теннис, в котором ни черта не соображаю. Что я могу потерять в теннисе, если я и правил многих-то не знаю?
Благодарен Кафельникову, что такая личность болеет за "Спартак", но, в конце концов, он переходит некоторые границы. Где логика в его последних словах и причём тут Зобнин и Жиго, получившие производственные травмы? Кафельников толком-то ничего не знает из этой ситуации. Когда я осуждал Глушакова, я говорил о том, что нельзя допускать в команде такие разборки. Но я не говорил, что Глушакову нужно заканчивать с футболом и т.п. Я говорю о том, что нужно болеть, ребята, болейте на здоровье! Но не нужно лезть в эту кухню, и чтобы так рассуждать нужны факты, а фактов нет, есть только предположения. И я предполагаю, что если скандал и был в "Спартаке", то он случился не на ровном месте. А что там было и почему Каррера в итоге был снят с работы - этого мы не знаем. И со "Спартаком" не в первый раз происходят такие вещи.
А господину Кафельникову и господину Назарову (актер Дмитрий Назаров, болельщик "Спартака" - прим. RF) я хочу заявить следующее: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно. Особенно мне неприятны высказывания Назарова, вот он точно занимается клоунадой! Давайте я к нему в театр приду и буду играть в спектаклях. Понравится разве это ему? Да он мне скажет: "Ты кто такой и что ты лезешь в нашу работу?"
И господину Назарову я бы посоветовал взглянуть на себя и своё поведение. Так болеть нельзя! Знаю, что это уважаемый в России человек, но не перебарщивать же так! И то же самое касается Кафельникова.
Я посмотрел игру с "Крыльями Советов" (3:1) и сделал следующий вывод: если команда бросается праздновать гол с Кононовым, значит в коллективе ничего страшного и не происходит. Однако продолжая разговоры о скандалах - искра может возгореться, а потом появится и пламя. Поэтому я советую футболистам сосредоточиться на работе под руководством нового, интеллигентного, умного специалиста, которому нужно помочь. А чтобы выражаться так грубо и неприятно, как высказался Кафельников, нужно быть внутри команды.
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