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Валерий Рейнгольд: господину Кафельникову и господину Назарову хочу заявить следующее: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно

Валерий Рейнгольд: господину Кафельникову и господину Назарову хочу заявить следующее: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал акцию игроков "красно-белых" в поддержку капитана команды Дениса Глушакова, а также ответил на критику в адрес коллектива со стороны экс-первой ракетки мира и болельщика клуба Евгения Кафельникова.

- Об акции:

Вообще подобные разговоры пора прекратить, откровенно говоря. На эту тему высказываются все, но я хочу обратиться к нормальным болельщикам: не нужно искать в "Спартаке" скандалы, группировки и т.д. Пусть люди занимаются своим делом, т.е. играют в футбол, а эти разговоры абсолютно надоели. Никто из нас, не находящихся внутри клуба, не знает, какие конфликты были, на чём они были основаны, кто в них участвовал... Всё время обсуждаются слухи, неофициальная информация. Моё мнение однозначно: если Кононов видит в Глушакове игрока основы и капитана команды - разговоры вокруг этого футболиста нужно прекратить.

- О словах Кафельникова:

Я много разных слов Кафельникова видел, и, откровенно говоря, пускай он про теннис говорит. Да, он болельщик, я всё понимаю, но лично я не полезу обсуждать теннис, в котором ни черта не соображаю. Что я могу потерять в теннисе, если я и правил многих-то не знаю?

Благодарен Кафельникову, что такая личность болеет за "Спартак", но, в конце концов, он переходит некоторые границы. Где логика в его последних словах и причём тут Зобнин и Жиго, получившие производственные травмы? Кафельников толком-то ничего не знает из этой ситуации. Когда я осуждал Глушакова, я говорил о том, что нельзя допускать в команде такие разборки. Но я не говорил, что Глушакову нужно заканчивать с футболом и т.п. Я говорю о том, что нужно болеть, ребята, болейте на здоровье! Но не нужно лезть в эту кухню, и чтобы так рассуждать нужны факты, а фактов нет, есть только предположения. И я предполагаю, что если скандал и был в "Спартаке", то он случился не на ровном месте. А что там было и почему Каррера в итоге был снят с работы - этого мы не знаем. И со "Спартаком" не в первый раз происходят такие вещи.

А господину Кафельникову и господину Назарову (актер Дмитрий Назаров, болельщик "Спартака" - прим. RF) я хочу заявить следующее: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно. Особенно мне неприятны высказывания Назарова, вот он точно занимается клоунадой! Давайте я к нему в театр приду и буду играть в спектаклях. Понравится разве это ему? Да он мне скажет: "Ты кто такой и что ты лезешь в нашу работу?"

И господину Назарову я бы посоветовал взглянуть на себя и своё поведение. Так болеть нельзя! Знаю, что это уважаемый в России человек, но не перебарщивать же так! И то же самое касается Кафельникова.

Я посмотрел игру с "Крыльями Советов" (3:1) и сделал следующий вывод: если команда бросается праздновать гол с Кононовым, значит в коллективе ничего страшного и не происходит. Однако продолжая разговоры о скандалах - искра может возгореться, а потом появится и пламя. Поэтому я советую футболистам сосредоточиться на работе под руководством нового, интеллигентного, умного специалиста, которому нужно помочь. А чтобы выражаться так грубо и неприятно, как высказался Кафельников, нужно быть внутри команды.
Теги: Рейнгольд Кафельников Спартак Глушаков
Сегодня, 17:44
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#12  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:47)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Первый раз Деда поддерживаю, хватит лодку то раскачивать. Этого дебила кафеля многие читают и верят, а потом начинаются разборки.
Пора бы Федуну выступить и тему закрыть. Но он тоже любит хайпы, а это клубу точно на пользу не пойдёт.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#11  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:33)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
И господину Назарову я бы посоветовал взглянуть на себя и своё поведение. Так болеть нельзя! Знаю, что это уважаемый в России человек, но не перебарщивать же так! И то же самое касается Кафельникова.
flushed Правильно говорит уважаемый Валерий Леонидович. Негоже когда всякая алкашня, в первую очередь,чтобы напомнить о себе,одев красно-белый шарфик указывает кого ставить в состав и от кого избавляться. Угомониться пора бы уже дешевому рифмоплету - назарову и ему подобному кафельникову. У "Спартака" уже новый тренер,который заручился поддержкой спартаковских ветеранов,упомянув оных в восхитительных тонах,снявши шляпу перед каждым носителем спартаковского духа. Чего им еще надо? Во всяком случае он лучше разбирается в футболе,чем вышеупомянутые персонажи.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#10  Александр  Тверь (Сегодня, 19:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А в этом Вы не правы. По вашему я тоже не могу говорить о Спартаке, о футболе? Лучше бы помолчали. А то советуете.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#9  Spartacus1971   (Сегодня, 19:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня наши эксперты меня радуют адекватностью.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#8  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 19:00)
  • -1
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Цитата: utekay
мало-мало-...-мало гавна,


Правильно, поддержи ребят! Вишь, как весь голубой медиапул старается. Уже блюет говном! Уже оно через рот хлещет. Минута славы, епта! Полный топ!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#7  Gnome  Алматы (Сегодня, 18:59)
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Дед тоже - то в жар, то в холод....


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 18:56)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дед-светлая голова


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 18:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
пусть льёт дерьмо, не мёд же на спартак лить

мало-мало-...-мало гавна,
надо свиньям ещё немного больше!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 18:27)
  • +2
  •  (8)

Напоминает сцену из фильма"Золотой теленок" диалог Шуры Балаганова и Паниковского "Кто ты такой...нет ты кто такой"! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 18:18)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не, дядя Валера, пусть льёт дерьмо, не мёд же на спартак лить, и смотри какая у него сумашедшая поддержка в лице миллионной публики, он лишь один из говнометателей, который полностью соответствует образу среднестатистического болельщика спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 17:58)
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  •  (2)
online

Из искры возгорится пламень.. Хороший редактор у Золотого дождя.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:48)
  • -6
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Болеет за:
«Локомотив»
Давайте я к нему в театр приду и буду играть в спектаклях. Понравится разве это ему?

А он бы сыграл, наверняка бы сыграл, но в кровати, Но на сцене!


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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