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ЦСКА - "Енисей": команды определились с формами (фото)

Пресс-служба "Енисея" опубликовала комплекты форм, в которых сыграют сегодня ЦСКА и "Енисей".

Армейцы выйдут на поле в домашних цветах с красными футболками, а красноярцы проведут игру в резервном, белом комплекте.

Теги: ЦСКА Енисей
Сегодня, 10:43
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