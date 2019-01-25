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Эмануэль Маммана: Манчини был очень закрытым. Семак совсем другой

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал об отличиях между Сергеем Семаком и Роберто Манчини.

"С Манчини мы почти не разговаривали. Он был немного закрыт. Семак, конечно, с нами общается гораздо чаще. У игроков сократилась дистанция до тренеров, мы все часто общаемся с главным тренером. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у каждого тренера своя манера общения.

Конечно, с Семаком лучше. Когда ты постоянно в контакте с тренером, то знаешь, что для него лучше. Знаешь, что он от тебя хочет. Так гораздо легче. Он всегда может тебе помочь, поддерживает тебя. Такая форма общения мне подходит гораздо больше", - цитирует аргентинца "СЭ".
Теги: Маммана Манчини Семак Зенит
Сегодня, 11:52
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#1  александр матасов   (Сегодня, 12:35)
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С Семаком приятно и проигрывать.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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