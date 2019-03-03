РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

ЦСКА (Россия)

Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей

Новости партнеров

Каналы двух клубов РПЛ попали в топ-25 клубных каналов по просмотрам в YouTube в январе

Каналы двух российских команд попали в рейтинг самых популярных официальных каналов футбольных клубов в YouTube по итогам января.

В топ-25 попали "Зенит" (17-е место, общее количество просмотров составило 1,78 млн) и ЦСКА (25-е, 1,25 млн). Лидером стала "Барселона" с 18,6 млн просмотров. Следом идут "Манчестер Юнайтед" (18,1 млн) и "Ливерпуль" (14,3 млн).



DeporFinanzas
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 11:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(5)
#8  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 13:47)
  • 0
  •  (0)
online

Срач из-за фигни на ровном месте.
Мне на эти рейтинги - насрать, на поле нужно за места повыше биться, а не в ютубе и скотсетях.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#7  Cotiche   (Сегодня, 13:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чем эта популярность набирается? Зенит команда одного города. В Ленинграде кроме зенита никого нет. В Москве есть ЦСКА, Спартак, Динамо, Локомотив. Сложи их болельщиков и получишь популярность московского футбола. Легко быть самым популярным в деревне, если в ней один парень

Если бы был такой клуб сб. Москва , то да.Но дело еще и в том что Ю-туб смотрят не только в России. Расшифровывать коту лень почему за рубежом Зенит популярнее чем ЦСКА. Долго занятие.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#6  Лукоморье  Россия (Сегодня, 13:24)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Cotiche
Конечно, Зенит менее популярная команда чем ЦСКА и болельщиков у него явно меньше. Позор.

Чем эта популярность набирается? Зенит команда одного города. В Ленинграде кроме зенита никого нет. В Москве есть ЦСКА, Спартак, Динамо, Локомотив. Сложи их болельщиков и получишь популярность московского футбола. Легко быть самым популярным в деревне, если в ней один парень.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#5  Cotiche   (Сегодня, 12:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лукоморье
Видна явная дискриминация.

Конечно, Зенит менее популярная команда чем ЦСКА и болельщиков у него явно меньше. Позор.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#4  Лукоморье  Россия (Сегодня, 12:53)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: guns111
Цитата: Лукоморье
Понятно почему Зенит выше в списке.

"Зенит" (17-е место, общее количество просмотров составило 1,78 млн)

ЦСКА (25-е, 1,25 млн)

К ЧЕМУ ТЫ ЭТО? Видна явная дискриминация. С помощью таких подтасовок и набираются рейтинги. Они явно накрученные. Здесь гордиться нечем. Это горькая правда популярности наших клубов. Одних выпячивают, а других замалчивают.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#3  Moonspell  Москва (Сегодня, 11:47)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Лукоморье,

Полностью с тобой согласен! Возьми эту осень наш решающий матч с Вильяреалом не показали зато ничего не значующий матч бомжей в Чехии прымой эфир! В прошлом году такая фигня Локо с Копенгагеном решающий матч за выход в плей офф фиг показали зато бомжей в Македонии не нужный матч в прямом эфире! Бомжам на срать на Российский футбол только о себе думают а мне насрать на бомжей никогда за них не болею хотьс чертом лысым будут играть то я за него болеть буду!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
#2  guns111  Выборг (Сегодня, 11:39)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лукоморье
Понятно почему Зенит выше в списке.

"Зенит" (17-е место, общее количество просмотров составило 1,78 млн)

ЦСКА (25-е, 1,25 млн)


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#1  Лукоморье  Россия (Сегодня, 11:34)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Понятно почему Зенит выше в списке. Сегодня будет футбол.
Прямой эфир: ПФК ЦСКА — Сарпсборг 08 в 19:00. Анонс матча Зенита есть, а матч ЦСКА отсутствует. Вот почему?
Кстати вот ссылка на трансляцию матча ЦСКА.
My Webpage


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.