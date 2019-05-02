Россия РПЛ 2018/19
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Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
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Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (1)
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Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
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Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
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Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом"
"Спартак" рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура чемпионата России против "Урала".
"Спартак" продолжает подготовку к гостевого матчу премьер-лиги против "Урала". Сегодня красно-белые провели интенсивное занятие на одном из тренировочных полей около "Открытие Арены". Завтра днем команда отправится в Екатеринбург. Встреча "Урал" – "Спартак" состоится 4 мая, начало – в 14.00 по московскому времени", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Спартак" продолжает подготовку к гостевого матчу премьер-лиги против "Урала". Сегодня красно-белые провели интенсивное занятие на одном из тренировочных полей около "Открытие Арены". Завтра днем команда отправится в Екатеринбург. Встреча "Урал" – "Спартак" состоится 4 мая, начало – в 14.00 по московскому времени", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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