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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом"

"Спартак" рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура чемпионата России против "Урала".

"Спартак" продолжает подготовку к гостевого матчу премьер-лиги против "Урала". Сегодня красно-белые провели интенсивное занятие на одном из тренировочных полей около "Открытие Арены". Завтра днем команда отправится в Екатеринбург. Встреча "Урал" – "Спартак" состоится 4 мая, начало – в 14.00 по московскому времени", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 19:07
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#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 19:24)
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online

Пивком закинулись, частушки повара полайкали))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  -Frank Dux-   (Сегодня, 19:22)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
"Спартак" продолжает подготовку к гостевого матчу премьер-лиги против "Урала", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

офигенная пресс-служба laughing


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
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