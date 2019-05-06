Роберто Манчини поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поздравил питерцев с победой в чемпионате России.Манчини, который сейчас возглавляет сборную Италии, пожелал клубу дальнейшего успеха.