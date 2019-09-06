Источник: "Зенит" предложит Александру Кокорину новый контракт
Журналист Василий Конов опубликовал в своём телеграм-канале информацию о том, что питерский клуб предложит форварду Александру Кокорину, который выйдет на свободу 17 сентября, новый контракт.
Фото: ФК Зенит/ТАСС
"По моей информации футбольный клуб "Зенит" предложит Александру Кокорину новый контракт. В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом. Согласно правилам подписанного свободного можно дозаявить вне рамок трансферного окна", - написал Конов.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»