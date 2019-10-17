Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско опроверг информацию о знакомстве с агентом Марко Трабукки.
"В СМИ была информация, что я знаком с Марко Трабукки. Так ли это? Нет", — сказал Тедеско в интервью "Чемпионату".
Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был "Шальке-04", который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (0:7).
"Спартак" набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России "Спартак" сыграет дома с "Рубином". Встреча состоится 19 октября.
Тедеско опроверг информацию о знакомстве с Трабукки
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»