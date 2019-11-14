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"Локомотив" оценивает Миранчуков в 100 млн евро

"Локомотив" оценивает полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в € 100 млн, утверждает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, "железнодорожники" готовы расстаться с братьями за указанную сумму. При этом Алексея в московском клубе оценивают в € 60 млн, а Антона — в € 40 млн.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает второе место. После 16 туров в активе "железнодорожников" 31 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков.

В текущем сезоне Алексей принял участие в 16 матчах на клубном уровне, забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи. На счету Антона 2 гола и 1 голевой пас в 10 встречах. Контракты братьев с "Локомотивом" рассчитаны до лета 2021 года.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив
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