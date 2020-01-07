"Ахмат" объявил о переходе Ильина из "Урала"

Первым новичком футбольного клуба "АХМАТ" в новом году стал нападающий футбольного клуба "Урал" Владимир Ильин. Контракт с форвардом рассчитан на 3,5 года.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 7, 2020
8 января Ильин вместе с новым клубом начнет зимние подготовительные сборы в Турции. pic.twitter.com/oMtTa4Ljtw
Контракт 27-летнего футболиста с новым клубом рассчитан на три с половиной года – до окончания сезона-2022/2023.
"Поздравляем Владимира с подписанием контракта с нашим клубом и говорим "Добро пожаловать!" — говорится в сообщении грозненцев.
Ильин защищал цвета "Урала" с 2017 года, а ранее выступал за "Кубань", "Химик", "Тосно", "Динамо" из Санкт-Петербурга и ряд других команд. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.
"Ахмат", набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.