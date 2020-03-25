По информации Defensa Central, руководство "сливочных" рассматривает 22-летнего полузащитника ЦСКА сборной Хорватии в качестве замены Луке Модричу. Сообщается, что сам Лука Модрич порекомендовал президенту "Реала" Флорентино Пересу приобрести Николу Влашича.
Никола Влашич перешёл в ЦСКА летом 2018-го года из "Эвертона". Сначала хорватский полузащитник находился в московском клубе на правах аренды, а год спустя "армейцы" договорились о полноценном трансфере. Сообщается, что сумма перехода составила 15,7 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Влашича 8 голов и 6 результативных передач в 30-ти матчах за ЦСКА во всех турнирах.
Defensa Central
Источник: "Реал" хочет приобрести Влашича по рекомендации Модрича
Мадридский "Реал" рассматривает трансфер хорватского полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
Фото: РИА Новости
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