Ранее стало известно, что футболисты "Зенита" пошли на снижение в 50 процентов. Игроки "Динамо" и "Спартака" - на 40.
Напомним, что РПЛ приостановлена до 31 мая.
- Жалко ли футболистов из-за снижение зарплат? Абсолютно, нет. Думаю, что это нормальное явление. Так делают не на целый год. Футболисты достаточно много получают. На мой взгляд, большинство – авансом, а не за то, что они делают на футбольном поле.
Кокорину повезло, потому что ему сразу выплатили зарплату в "Сочи"? Кокорину повезло, что он хороший, талантливый футболист. Александр зарабатывает свои деньги. Никого не грабит. Не ворует. Ему платят эти деньги не под дулом пистолета, значит, он их зарабатывает, - приводит слова Лепехина "СДЗД".
Кокорин в четырех матчах за "Сочи" этой весной забил три гола и сделал ассист.
Лепехин: Кокорин зарабатывает свои деньги. Никого не грабит. Не ворует
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал временное снижение зарплат игрокам РПЛ.
Фото: РПЛ
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