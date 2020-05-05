Тугарев: У меня были предложения из Европы еще летом, но Семин на тот момент меня не отпустил

— У меня были предложения еще летом, как из РПЛ, так и из чемпионата Бельгии. Но Семин на тот момент меня не отпустил. Он сказал тогда: "У тебя будет время, доказывай делом, мы в тебя верим". Но шанса так и не предоставили особенно, — цитирует футболиста Sport24.
21-летний Тугарев выступает за основной состав "Локомотива" с лета 2019 года. До этого полузащитник играл в фарм-клубе "железнодорожников" "Казанке".
В нынешнем сезоне чемпионата России Тугарев провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.
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Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев рассказал, что мог покинуть "Локомотив" летом прошлого года.
Фото: ФК "Локомотив"
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