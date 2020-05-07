— Могу подтвердить, что, к сожалению, у двух сотрудников "Локомотива" подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.
Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона, — рассказал Брейдо в интервью Sport24.
Ранее с подтвержденным диагнозом "коронавирус" госпитализовали председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна.
Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило отметку в 177 160 человек. 23 803 из них — вылечились, 1 625 — умерло.
Стало известно, за что отвечали два сотрудника "Локомотива", которые заразились коронавирусом
Директор по связям с общественностью ФК "Локомотив" Кирилл Брейдо подтвердил положительный тест на коронавирус у двух сотрудников клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!