Главный тренер Доменико Тедеско и его помощники проходят двухнедельный карантин после прибытия в Россию. Руководит командой тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.
"Спартак" приступил к возобновлению сезона в Тарасовке
- На данном этапе работа футболистов ограничена разминкой и упражнениями в малых группах, с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией. Кроме того, несколько раз в день всем игрокам, тренерам и сотрудникам измеряют температуру. В жилых корпусах необходимо носить маски и перчатки, а тренерский штаб и персонал используют средства индивидуальной защиты даже на поле, - сообщает пресс-служба "красно-белых".
Ранее сообщалось, что наряду с тренерским штабом пока воздержатся от тренировок Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Также на двухнедельном карантине в Москве остался глава медицинского штаба Михаил Бутовский. Ранее он участвовал в лечении больных коронавирусом.
Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.
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Игроки "Спартака" провели первую тренировку после паузы
Футболисты московского "Спартака" 24 мая провели первое тренировочное занятие на базе в Тарасовке после длительной паузы.
Фото: ФК "Спартак"
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