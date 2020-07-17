- Представители "Химок" не связывались с Федуном и Газизовым по поводу возможного сотрудничества и финансовой помощи клубу со стороны "Спартака", - цитирует Фетисова Чемпионат.
Ранее сообщалось, что если такое сотрудничество будет заключено, то клубы в будущем будут тесно работать вместе. Появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, смогут получить практику в "Химках". И, напротив, у этого клуба появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков "Химок".
Подмосковный клуб в минувшем сезоне ФНЛ занял второе место и гарантировал себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем "Химки" не могут получить лицензию.
В "Спартаке" отреагировали на информацию о финансовой помощи "Химкам"
Представитель президента "Спартака" Леонида Федуна Антон Фетисов прокомментировал информацию о финансовой помощи топ-клуба РПЛ подмосковным "Химкам".
Фото: Советский спорт
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