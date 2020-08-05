"Подписание Кокорина – отличное вложение со стороны "Спартака". Не знаю Газизова лично, но глядя на то, чего он добился в "Уфе", я могу сказать, что Шамиль – компетентный человек", - приводит слова Карреры Metaratings.ru.
Каррера также отметил, что при Газизове многие игроки "Уфы" "прокачались" и были проданы за хорошие деньги.
Каррера в настоящее время работает главным тренером греческого АЕКА. "Спартак" итальянский специалист возглавлял с 2016 по 2018 год.
О назначении Газизова генеральным директором "Спартака" было объявлено 10 июля. "Спартак" в летнее межсезонье подписал на правах свободного агента форварда Александра Кокорина и полузащитника "Уфы" Остона Урунова.
Каррера: подписание Кокорина – отличное вложение со стороны "Спартака"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора московского клуба.
Фото: Getty Images
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